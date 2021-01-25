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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему опытные водители отключают ESP зимой Эксперты рассказали, почему опытные водители в зимнее время отключают ESP.

Например, при выходе из обледенелого поворота, когда для компенсации начавшегося заноса водитель увеличивает подачу газа, но включенная опция пресекает такие намерения и «крадет» нужные для маневра запасы тяги.В машине с автоматизированной трансмиссией коробка может автоматически переходить в таком случае на пониженную передачу, и опять потеря тяги. ESP также может помешать при попытке выехать из нерасчищенного от снега двора или забраться на снежный подъем.Из-за проскальзывания колес она обрубает тягу, не давая выбраться из сугроба. Если ESP отключить невозможно, то эксперты рекомендуют избегать резкого нажатия на педаль газа.