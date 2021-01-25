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Почему опытные водители отключают ESP зимой

25.01.2021 07:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему опытные водители отключают ESP зимой
Иллюстративное фото
Автодороги занесло снегом, появилась наледь, автолюбителям приходится использовать современные системы при лавировании, чтобы не сбиться с курса. Казалось бы, система эффективной стабилизации поможет водителю на зимних дорогах, но опытные автомобилисты ее отключают, потому что в некоторых случаях она может помешать.

Например, при выходе из обледенелого поворота, когда для компенсации начавшегося заноса водитель увеличивает подачу газа, но включенная опция пресекает такие намерения и «крадет» нужные для маневра запасы тяги.

В машине с автоматизированной трансмиссией коробка может автоматически переходить в таком случае на пониженную передачу, и опять потеря тяги. ESP также может помешать при попытке выехать из нерасчищенного от снега двора или забраться на снежный подъем.

Из-за проскальзывания колес она обрубает тягу, не давая выбраться из сугроба. Если ESP отключить невозможно, то эксперты рекомендуют избегать резкого нажатия на педаль газа.
 
 
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Эксперты рассказали, почему опытные водители в зимнее время отключают ESP.
 
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