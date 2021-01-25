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В Беларуси зафиксированы новые температурные рекорды

25.01.2021 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Второй день подряд на белорусских метеостанциях фиксируются температурные рекорды.

В Беларуси зафиксированы новые температурные рекорды

24 января обновились максимумы в трех областных центрах. В Гомеле и Могилеве перекрыты экстремумы 2002 года: 6,8 против 5,6 и 4 против 3,4 градуса тепла соответственно. В Витебске рекорд дня продержался год (3,5 против 3,4 градуса выше нуля).

Новые рекорды зафиксированы также в пяти райцентрах Витебской и Могилевской областей: Костюковичах — 5,1 (4), Славгороде — 4,8 (3,4), Мстиславле — 3,7 (2), Орше — 3,4 (3,3) и Горках — 2,9 (2,5). В Мстиславле прежний максимум дня был зафиксирован в прошлом году, в остальных городах — в 2002-м.

Как сообщал БелаПАН, накануне был побит абсолютный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Житковичах и Лельчицах Гомельской области воздух прогрелся до 10,4 градуса выше нуля. Прежний рекорд дня составлял 8,9 градуса (23 января 1993 года в Высоком Брестской области).

Между тем 16-19 января на метеостанциях страны было обновлено 27 ночных минимумов. Температура падала до 28,7 градуса мороза (17 января в Слуцке, Минская область).

После 26 января ожидается понижение температуры.

(Для сравнительного анализа использованы оперативные и архивные данные Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.)

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Второй день подряд на белорусских метеостанциях фиксируются температурные рекорды.
 
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