Волонтьеры сообщили о задержанных в воскресенье

Не менее трех человек, двое мужчин и женщина, задержано на воскресных акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов, преследования инакомыслящих и в поддержку голодающего 41 день в заключении блогера Игоря Лосика, сообщил волонтерский телегра-канал «Списки задержанных».





Акции прошли децентрализованно в разное время в Минске и регионах, следует из фотографий и видеозаписей, размещенных в телеграм-каналах. Самым массовым было вечернее шествие в столичном микрорайоне Юго-Запад (в кадр попало около 100 человек).

Накануне было задержано более 150 участников протестов. Субботние задержания стали самыми массовыми после 20 декабря прошлого года. Впервые за последние несколько недель была замечена въезжающая в центр Минска техника силовиков. Это могло быть связано с тем, что в первый раз после 6 декабря в телеграм-каналах было предложено единое время выхода на улицы (для создания цепей солидарности). Стоит также отметить, что единовременный сбор был инициирован в субботу, а не в воскресенье.

24 января стало 169-м днем непрерывных протестов.