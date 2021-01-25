Чиновники рассказали, сколько будет стоить жилье в 2021 году

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит 1.152 рублей, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.





«Тем самым мы выполним показатель по соотношению стоимости одного метра квадратного, возведенного с господдержкой, и среднемесячной заработной платой, он не превысит единицу», — сказал Пархамович в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ .

По его словам, цену на коммерческое жилье будут формировать спрос и стоимость основных строительных материалов.

Министр напомнил о планах строительства в 2021 году 4 млн кв. м жилья, увеличении количества домов, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

«Если в 2018 году мы вводили в строй чуть менее 6 тыс. кв. м электрифицированного жилья, то уже в 2020-м — более 100 тыс. кв. м. На 2021 год запланировано строительство примерно 170 тыс. кв. м такого жилья. Тем самым мы приблизимся к показателю 5% от общего ввода по стране», — сказал Пархимович.

Кроме того, отметил он, будет возведено 95 тыс. кв. м арендного жилья за счет бюджетных средств. По мнению чиновника, этого недостаточно, так как спрос превышает предложение.

В декабре Пархимович заявил, что по итогам 2020 года цена квадратного метра жилья не превысит 1.082 рублей за 1 кв. м.