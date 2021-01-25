Инфляция в Беларуси почти в 38 раз выше, чем в Литве

Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в 2020 году, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.





За год цены в стране увеличились на 7,36%. Выше инфляция была в Узбекистане (11,1%), Кыргызстане (9,7%), Таджикистане (9,4%) и Казахстане (7,5%).

Более низкие показатели в Украине (5%), России (4,91%), Армении (3,7%), Азербайджане (2,6%), Грузии (2,4%) и Молдове (0,39%). Дефляция отмечена в Литве (на 0,2%), Латвии (на 0,5%) и Эстонии (на 0,8%). В Туркменистане данные не опубликованы.

В декабре цены в Беларуси повысились на 1,23% — это четвертое место после Армении (3,4%), Кыргызстана (2,3%) и Узбекистана (1,6%). Далее — Казахстан, Украина (по 0,9%), Россия (0,83%), Азербайджан (0,8%), Таджикистан (0,4%) и Молдова (0,32%). В Латвии, Литве и Эстонии цены не изменились, в Грузии — снизились на 1%.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за год на 1,45% (за декабрь — на 0,36%).

Украину и Россию по росту цен Беларусь опередила второй год подряд. В 2019 году она заняла шестое место на территории бывшего СССР (4,73%), в 2018-м — четвертое (5,64%), в 2017-м — девятое (4,59%), в 2016-м — третье (10,58%).

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