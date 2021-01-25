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«Я вижу боль в своих в глазах». Пэрис Хилтон рассказала о травле в школе
Источник материала: Tut.by
Американская актриса, модель, певица Пэрис Хилтон опубликовала в своем инстаграме фотографии 23-летней давности. Снимки были сделаны после возвращения звезды из закрытой школы-интерната Provo Canyon в штате Юта.
«Я вижу боль в своих в глазах. Я была так травмирована, что притворилась будто все в порядке, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний, — написала певица. — Глядя на это сейчас, знаю, что я, подросток, была бы невероятно горда тем, какая я сегодня женщина. Смело использую свой голос, чтобы изменить ситуацию и спасти детей от жестокого обращения, через которое пришлось пройти мне и многим другим».
В сентябре 2020 года на YouTube-канале Хилтон вышел документальный
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Пэрис Хилтон опубликовала фотографию 23-летней давности.
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