«Я вижу боль в своих в глазах». Пэрис Хилтон рассказала о травле в школе

Источник материала: Tut.by

Американская актриса, модель, певица Пэрис Хилтон опубликовала в своем инстаграме фотографии 23-летней давности. Снимки были сделаны после возвращения звезды из закрытой школы-интерната Provo Canyon в штате Юта.

«Я вижу боль в своих в глазах. Я была так травмирована, что притворилась будто все в порядке, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний, — написала певица. — Глядя на это сейчас, знаю, что я, подросток, была бы невероятно горда тем, какая я сегодня женщина. Смело использую свой голос, чтобы изменить ситуацию и спасти детей от жестокого обращения, через которое пришлось пройти мне и многим другим».

В сентябре 2020 года на YouTube-канале Хилтон вышел документальный фильм «Это Пэрис», где она подробно рассказала об издевательствах в школе. По словам модели, учителя запугивали ее, кричали. На протяжении всего обучения она испытывала душевную, эмоциональную, физическую боль. В фильме приняли участие и одноклассники актрисы, которые утверждали, что их насильно кормили лекарствами и держали в смирительных рубашках.