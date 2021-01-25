Вещь недели: массажер для шеи. Приятно и полезно всем

Источник материала: Tut.by

Постоянная работа за компьютером, зависание в телефоне, стресс и напряжение — все эти факторы совсем не способствуют расслаблению тела. Кажется, на этой неделе пора о нем позаботиться: подсказываем как.

LADY запускает новую рубрику «Вещь недели». Она будет выходить по понедельникам, и мы будем рассказывать о вещи, которая нам уж очень приглянулась в последние семь дней. А еще — о том, зачем она нам вообще нужна.



Фото: unsplash.com

Вещь этой недели — вибрационный массажер. Это такой прибор, который стимулирует мышцы после нагрузки. Хотя слово «стимулирует» нам не нравится, куда приятнее звучит «расслабляет». Просто прикладываете рабочую зону гаджета к месту, которое вы хотите помассировать, а он все делает за вас. Удобно. Обычно в наборе есть несколько насадок для разных целей — более глубокого массажа или точечного воздействия на зону.

Особое внимание мы хотим обратить на шейно-воротниковую зону — ей уж точно пригодятся спасительные вибрации. Очень часто шея напряжена и болит из-за вынужденной позы при работе за компьютером. Когда мы привыкаем к положению, в котором голова немного выдается вперед, уже не так просто расслабиться . Результат — боли, спазмы, напряжение в этой зоне. А если контролировать ситуацию и уделять шее внимание, она вас отблагодарит.

В общем, вибрационный массажер — это способ не забывать о теле. Делать себе массаж вручную не так приятно, а вот лениво воспользоваться гаджетом — уже проще. Но если у вас есть проблемы с шеей или просто сомнения, что вы все делаете правильно, лучше спросить совета врача, как именно пользоваться массажером.

Кроме ручных вибромассжеров («пистолеты»), существуют также вибрационные коврики, ручные массажеры, аппараты только для ног… Есть из чего выбрать. Пора наконец сказать «да» не только полезной, но и приятной покупке!

И помните: если вы работаете за компьютером, не забывайте время от времени делать простую гимнастику. Наклоны и повороты головы, движения плечами — все это может помочь избежать серьезных проблем.