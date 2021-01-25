Скоро дачный сезон. Нашли три классные недорогие дачи с удобствами в пределах 50 км от МКАД

Источник материала: Tut.by

Большая половина зимы — позади. Скоро огородники займутся рассадой. А те, кто мечтает о земле, уже сейчас могут озаботиться поисками дачи. Подобрали для вас несколько вариантов — добротных домиков на участках, расположенных в пределах 50 км от МКАД. Все они — с удобствами, везде есть электричество, вода и канализация. А стоят такие дачи не дороже 20 тысяч долларов.

Дача за 13 900 долларов в 34 км от МКАД

Дача представляет собой участок 5,64 сотки с домом общей площадью 32,4 кв. м. Расположена в СТ «Импульс» Радошковичского с/с Молодечненского района, недалеко от ж/д ст. Пралески (2 км пешком). Летом до ворот товарищества ходит маршрутка. На въезде в СТ работает сезонный магазин.













Сборно-щитовой садовый домик построен в 1986 году. Снаружи обложен кирпичом, изнутри обшит вагонкой (10 лет назад). Окна — стеклопакеты, с москитными сетками. В доме две спальни и гостиная, есть печь (с духовкой) в центре дома, а также подвал-погреб (в рост человека). При желании спальные места можно оборудовать и на втором этаже. Летняя кухня, туалет, душ с бойлером на 50 л оборудованы в отдельном подсобном помещении.













Вода сезонная (на летней кухне и на участке для полива). Для отдыха на участке построена беседка.

Участок ровный и ухоженный. Есть теплица, много плодовых деревьев и кустарников. Стоянка вмещает три автомобиля.





Дача за 18 000 долларов в 29 км от МКАД

Размер участка этой дачи тоже небольшой — 5,36 сотки. А вот общая площадь дома вполне комфортная — 77,8 кв. м. Дача находится в СТ «Радуга» урочища Бруморовщина в Дзержинском районе. В объявлении обещают удобные подъездные пути. Также пишут, что от товарищества до Минска или Фаниполя можно добраться на маршрутке либо автобусе. Еще из бонусов — два продуктовых ларька в пешей доступности.

















Дом блочный, обложен кирпичом, крыша утеплена. Построен в 1992 году. На первом этаже — большая гостиная с камином и печкой, санузел — внутри дома. На цокольном этаже есть возможность сделать баню. Вода сезонная, введена в дом. Канализация местная. Электричество разведено по дому. Отопление печное.

Есть гараж, лужайка, огород, теплица. На участке посажены плодовые деревья и кустарники.









Дача за 18 000 долларов в 41 км от МКАД

Дача расположена в СТ «Росинка-1» Смолевичского района. Площадь участка — 8 соток, общая площадь дома — 55 «квадратов». Этот вариант интересен удачным расположением: 50 м до остановки автобуса, 700 м до д. Лютка, где есть магазин. Другие плюсы: отличный подъезд в любое время года (зимой дорогу чистят); освещение улицы ночью (что есть не в каждой деревне). Также товарищество по всему периметру огорожено, на въезде установлены камеры видеонаблюдения.













Этот двухэтажный дом построен из газосиликатных блоков, утеплен и оштукатурен. Крыша — металлочерепица. Год постройки — 2020. Отопление печное. Электричество есть, вода — из скважины, канализация местная. В ванной комнате — принудительная вентиляция. В объявлении пишут, что «все готово для установки и подключения бойлера на горячую воду, унитаза, стиральной машины, умывальника».













Участок ровный, огорожен со всех сторон. Есть газон, насаждения, стоят большие качели, детский развлекательный комплекс (турник, веревочная лестница, канат), есть бетонная площадка для автомобиля.