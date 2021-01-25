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«Выжить заведениям сейчас сложнее, но стартовать легче». На Машерова, 1 открылся рестобар «4V»
Источник материала: Tut.by
Не так давно на проспекте Машерова, 1, это совсем рядом с выходом из метро на площади Победы, открылся рестобар «4V». Маленькое заведение заняло пространство, где последние пару лет не смогли прижиться сразу несколько проектов подряд. Рассказываем о новом месте.
«Завтраки готовим целый день, их можно заказать даже в 22.59»
Кафе «4V» открыли сестры — Ольга Богданова и Анна Филипович. Вместе они создавали несколько проектов, а сейчас решили воплотить мечту детства Анны и открыть рестобар.
Изначально Анна мечтала о небольшом кафе, но в итоге с подачи Ольги мечта воплотилась в место с полноценными завтраками, обедами, основным меню и алкоголем.
— Их можно заказать даже в 22.59, учитывая, что работаем мы до 23.00, — рассказывают девушки.
Они делятся, что не так уж и много заведений в столице готовят завтраки вкусно. Последние полгода, уточняют собеседницы, ситуация начала исправляться, но тем не менее предложений не так и много.
Некоторые цены из меню завтраков
круассан с маслом — 5,5 рубля
Некоторые цены из основного меню
брускетта с лососем и вялеными томатами — 8 рублей
«Людям приятнее прийти в небольшое место, чем в ресторан с большой посадкой»
Открыли рестобар хозяйки довольно быстро: за полгода. К слову, локация, где до них не прижилось несколько проектов, девушек ничуть не пугает: говорят, не в месте дело.
— Нам известна история всех трех заведений, которые были на этом месте. Локация тут ни при чем.
Насчет конкуренции Ольга и Анна говорят, что в радиусе трех километров заведений с хорошей едой не найти.
— А мы хотели сделать именно место с качественной кухней, где можно отдохнуть от городской суеты, при этом чтобы цены были средними.
К тому же маленькие аутентичные кафе в Минске — это то, что будет актуально всегда. В этом плане девушки ориентируются на Европу.
— Там уже давно не пользуются популярностью большие заведения. Нам кажется, маленькие места куда уютнее, чем огромные пространства. Людям приятнее прийти в небольшое место, где каждого гостя принимают как члена семьи, чем в ресторан с большой посадкой.
А вот с названием вышла интересная история. «4V» — что это вообще может значить?
— Перебрав кучу вариантов от наших инициалов и названий специй до названий ресторанов в любимых фильмах и книгах, мы пришли к мысли, что мы — две женщины (w — women). Придумали логотип и уже от него родилось название: говорить «double double w» или «две double w» неудобно, поэтому мы стали «4V».
«В наше время выжить сложнее, но стартовать с заведением легче»
Девушки признаются, что первые шаги к запуску проекта они сделали еще весной 2020 года. За это время ситуации были разные ситуации, но они решили довести дело до конца.
— Не бывает неудачного или удачного времени. Во всем есть свои плюсы и минусы. Начинающим сейчас идут навстречу как поставщики, так и арендаторы. Мне кажется, в наше время выжить сложнее, но стартовать легче, — делятся мыслями собеседницы.
Владелицы признаются, что не строят планов и сроков по возврату вложенного.
— Место делали для себя и для гостей. Да, конечно, работать себе в минус не хочется, но и чисто корыстных побуждений у нас нет.
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Не так давно на проспекте Машерова, 1, это совсем рядом с выходом из метро на Площади Победы, открылся рестобар «4V». Маленькое заведение заняло пространство, где...
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