«Выжить заведениям сейчас сложнее, но стартовать легче». На Машерова, 1 открылся рестобар «4V»

Источник материала: Tut.by

Не так давно на проспекте Машерова, 1, это совсем рядом с выходом из метро на площади Победы, открылся рестобар «4V». Маленькое заведение заняло пространство, где последние пару лет не смогли прижиться сразу несколько проектов подряд. Рассказываем о новом месте.





«Завтраки готовим целый день, их можно заказать даже в 22.59»

Кафе «4V» открыли сестры — Ольга Богданова и Анна Филипович. Вместе они создавали несколько проектов, а сейчас решили воплотить мечту детства Анны и открыть рестобар.

Ольга Хозяйка кафе

АннаХозяйка кафе

Изначально Анна мечтала о небольшом кафе, но в итоге с подачи Ольги мечта воплотилась в место с полноценными завтраками, обедами, основным меню и алкоголем.

Фишками заведения стали доступные и обновляемые каждый день обеды, крафтовые десерты (есть даже острый вариант), коктейли в бутылочках, и главное — завтраки весь день.

— Их можно заказать даже в 22.59, учитывая, что работаем мы до 23.00, — рассказывают девушки.

Они делятся, что не так уж и много заведений в столице готовят завтраки вкусно. Последние полгода, уточняют собеседницы, ситуация начала исправляться, но тем не менее предложений не так и много.









Некоторые цены из меню завтраков

круассан с маслом — 5,5 рубля

английская каша с зеленым горошком — 6 рублей

сырники с джемом и сметаной — 7 рублей

круассан с цыпленком и клюквенным джемом — 12 рублей

Некоторые цены из основного меню

брускетта с лососем и вялеными томатами — 8 рублей

салат с ростбифом — 10 рублей

свинина в сухарях панко с зеленым маслом — 15 рублей

стейк лосося в маринаде — 19 рублей

овощной суп с митболами — 6 рублей

малиновый десерт с перцем чили — 13 рублей

«Людям приятнее прийти в небольшое место, чем в ресторан с большой посадкой»

Открыли рестобар хозяйки довольно быстро: за полгода. К слову, локация, где до них не прижилось несколько проектов, девушек ничуть не пугает: говорят, не в месте дело.

— Нам известна история всех трех заведений, которые были на этом месте. Локация тут ни при чем.

Насчет конкуренции Ольга и Анна говорят, что в радиусе трех километров заведений с хорошей едой не найти.

— А мы хотели сделать именно место с качественной кухней, где можно отдохнуть от городской суеты, при этом чтобы цены были средними.









К тому же маленькие аутентичные кафе в Минске — это то, что будет актуально всегда. В этом плане девушки ориентируются на Европу.

— Там уже давно не пользуются популярностью большие заведения. Нам кажется, маленькие места куда уютнее, чем огромные пространства. Людям приятнее прийти в небольшое место, где каждого гостя принимают как члена семьи, чем в ресторан с большой посадкой.

А вот с названием вышла интересная история. «4V» — что это вообще может значить?

— Перебрав кучу вариантов от наших инициалов и названий специй до названий ресторанов в любимых фильмах и книгах, мы пришли к мысли, что мы — две женщины (w — women). Придумали логотип и уже от него родилось название: говорить «double double w» или «две double w» неудобно, поэтому мы стали «4V».

«В наше время выжить сложнее, но стартовать с заведением легче»

Девушки признаются, что первые шаги к запуску проекта они сделали еще весной 2020 года. За это время ситуации были разные ситуации, но они решили довести дело до конца.

— Не бывает неудачного или удачного времени. Во всем есть свои плюсы и минусы. Начинающим сейчас идут навстречу как поставщики, так и арендаторы. Мне кажется, в наше время выжить сложнее, но стартовать легче, — делятся мыслями собеседницы.





Владелицы признаются, что не строят планов и сроков по возврату вложенного.

— Место делали для себя и для гостей. Да, конечно, работать себе в минус не хочется, но и чисто корыстных побуждений у нас нет.

Рестобар «4V» Адрес: пр-т Машерова, 1

Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00