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Трамп не собирается создавать новую партию

25.01.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трамп не собирается создавать новую партию

  • 25.01.2021, 8:03
Трамп не собирается создавать новую партию
Дональд трамп
(фото: Из твиттера)

Экс-президент США будет помогать республиканцам.

Советник бывшего президента США Джейсон Миллер заявил, что Дональд Трамп не намерен создавать новую партию.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

«Трамп дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат», — заявил Миллер.

Он опроверг информацию ряда СМИ о том, что Донлаьд Трамп собирается создать новую партию, которая будет называться Патриотическая партия.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса. Если ему объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

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