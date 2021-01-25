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В России возбуждены уголовные дела из-за перекрытия дорог во время протестов

25.01.2021 08:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Московская полиция возбудила уголовное дело из-за помех дорожному движению на акции 23 января.

Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, указав, что "ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств".

По мнению полиции, в итоге было нарушено дорожное движение. По соответствующей статье предусматривается штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов, принудительные работы до года или лишение свободы на год, передает DW.

Уголовное дело из-за перекрытия дорог во время акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального возбуждено и во Владивостоке.

По данным полиции, во время протестов 23 января группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц Владивостока, перекрыв тем самым автомобильное движение. В ведомстве заявили, что таким образом протестующие создали «угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан», передает РБК.

Следственный комитет (СК) по Москве возбудил не менее 4-х дел из-за нанесения телесных повреждений двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому, еще одного сотрудника полиции сбили на машине.

СК также завел дело об избиении двух полицейских на митинге в Петербурге.

 
 
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Московская полиция возбудила уголовное дело из-за помех дорожному движению на акции 23 января.
 
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