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МТЗ планирует выпускать тракторы с американскими двигателями для рынка ЕС

25.01.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский тракторный завод в июне 2021 года планирует начать производство тракторов с двигателями Caterpillar.



В мае на МТЗ должны прибыть 100 двигателей американской компании, отвечающих европейским экологическим требованиям Stage-5. Тракторы планируется поставлять на рынок Евросоюза, сообщает euroradio.fm со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Первая партия тракторов для еропейского рынка должна быть собрана уже в июне. Серийное производство планируется начать с IV квартала 2021 года.

В 2020 году тракторы Belarus пяти разных спецификаций с двигателями Caterpillar прошли сертификационные испытания для выхода на рынок ЕС. "В ближайшее время получим соответствующие документы", — рассчитывает ген конструктор МТЗ Андрей Стасилевич.

Между тем, в последних числах февраля Евросоюз планирует ввести четвёртый пакет санкций в отношении белорусских официальных лиц и предприятий, которые имеют отношение к фальсификации президентских выборов 2020 года и подавлению протестов. Ожидается, что США также ужесточат уже имеющиеся санкции.
 
 
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Минский тракторный завод в июне 2021 года планирует начать производство тракторов с двигателями Caterpillar.
 
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