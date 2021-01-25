МТЗ планирует выпускать тракторы с американскими двигателями для рынка ЕС









сообщает euroradio.fm со ссылкой на пресс-службу предприятия. В мае на МТЗ должны прибыть 100 двигателей американской компании, отвечающих европейским экологическим требованиям Stage-5. Тракторы планируется поставлять на рынок Евросоюза,euroradio.fm со ссылкой на пресс-службу предприятия.





Первая партия тракторов для еропейского рынка должна быть собрана уже в июне. Серийное производство планируется начать с IV квартала 2021 года.





В 2020 году тракторы Belarus пяти разных спецификаций с двигателями Caterpillar прошли сертификационные испытания для выхода на рынок ЕС. "В ближайшее время получим соответствующие документы", — рассчитывает ген конструктор МТЗ Андрей Стасилевич.





Между тем, в последних числах февраля Евросоюз планирует ввести четвёртый пакет санкций в отношении белорусских официальных лиц и предприятий, которые имеют отношение к фальсификации президентских выборов 2020 года и подавлению протестов. Ожидается, что США также ужесточат уже имеющиеся санкции.



