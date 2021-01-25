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Мохаммед Али возглавил рейтинг лучших треш-токеров
Источник материала: Партизан
Aмериканское издание WatchMojo составило топ-10 спортсменов, которые были наиболее успешны в треш-токе. Возглавил этот рейтинг легендарный боксер Мохаммед Али. На втором месте оказался еще один представитель бокса - Майк Тайсон, тройку лидеров замкнул знаменитый баскетболист Майкл Джордан.
На четвертом месте оказался звезда американского футбола Чед Джонсон. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор занял только пятую строчку. Следом за ним - боксер Флойд Мейвезер-младший.
Седьмое место в рейтинге - еще один представитель американского футбола - Ричард Шерман, на восьмой строчке - теннисист Джон Макинрой, девятое место у экс-игрока американского футбола Шэнона Шарпа и замыкает топ единственная в этом списке девушка - боец ММА и актриса Ронда Роузи.
Треш-ток (англ. Trash Talk) переводится как "грязная болтовня". Этот прием сегодня широко используют в современных профессиональных единоборствах для раскрутки поединков. Соперники припоминают друг другу различные провалы, задевают личную жизнь или физические недостатки.
Мохаммед Али стал одним из первых, кто использовал треш-ток в профессиональных боях. В 1976 году спортсмен провел показательный бой с про-рестлером Антонио Иноки, он считается первым поединком в смешанных единоборствах. Мохаммед высмеивал своего оппонента. Его продолжателем стал Майк Тайсон, который в своих высказываниях старался запугать соперника. Психологически для него было очень важно, чтобы его боялись.
Среди современных бойцов самым ярким "треш-токером" остается Конор Макгрегор. Он не только подбирает колкие высказывания для своих оппонентов, но и делает из поединков настоящее шоу.
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Aмериканское издание WatchMojo составило топ-10 спортсменов, которые были наиболее успешны в треш-токе. Возглавил этот рейтинг легендарный боксер Мохаммед Али. На...
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