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Беларусь обсуждает создание экспериментального производства электромобилей с РФ и Китаем

25.01.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь обсуждает создание экспериментального производства электромобилей совместно с РФ и Китаем, сообщил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Знаете, в принципе, создали свой электромобиль, и даже не один. У нас сейчас несколько автомобилей – грузовой, легковой, минивэн и даже спортивный автомобиль сейчас создается. Все комплектующие, вся элементная база отработана. Мы сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства, чтобы мы на какой-то поток пустили наши разработки. Для этого сейчас работаем с нашими партнерами, в том числе китайскими, российскими – о создании у нас производства", - подчеркнул Гусаков.

Он отметил, что белорусские ученые работают над моделями электромобилей среднего класса, которые будут доступны широкому кругу населения.

"Это пока не автомобили суперкласса или экстракласса, хотя и такие задумки у нас есть, чтобы мы могли провести кастомизацию и по требованию любого потребителя, пользователя сделать любые опции. Но сейчас мы создаем и создали надежный автомобиль для широкого пользователя", - уточнил Гусаков.

По его словам, для белорусского электромобиля отрабатывается несколько моделей батарей - литийионных, графеновых и графено-свинцовых. Так как литийионные батареи очень дорогие, ставка делается на собственные наработки.

"Мы пытаемся сейчас экспериментировать с накопителями на графеновой основе и графено-свинцовые накопители делать. Это последняя разработка, такие модели у нас уже отработаны, в январе они проходят экспериментальную проверку, показали себя достаточно неплохо. Мы полагаем, что если по завершении наших экспериментов они выдержат все требования, которые мы закладывали – целевые индикаторы и критерии, то мы можем сделать целый ряд батарей разного пользования: от велосипедов (то есть от малого транспорта) до грузового транспорта", - рассказал глава Академии наук.

Кроме накопителя, уточнил Гусаков, большое значение имеет и двигатель. "Это тоже уникальная разработка белорусских ученых, достаточно удачная и успешная наработка. Мы сейчас работаем над целым рядом наших электродвигателей для автомобилей разного пользования", - подчеркнул он.
 
 
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Беларусь обсуждает создание экспериментального производства электромобилей совместно с РФ и Китаем, сообщил председатель президиума Национальной академии наук...
 
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