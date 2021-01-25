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Глава НАН считает, что Беларуси через 20-25 лет будет нужна третья АЭС

25.01.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси через 20-25 лет будет необходимость и в третьей атомной станции, заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. Поэтому мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции (и мы действительно прорабатываем). Но через 20-25 лет я вижу необходимость и в третьей атомной станции", - цитирует interfax.by Гусакова.

Глава НАН уточнил, что в стране стоит задача достичь Br100 млрд ВВП.

"Надо примерно в два раза увеличить объемы производств. А увеличение объема производств требует энергии, ресурсов", - отметил он.

Гусаков обратил внимание, что сейчас складывается впечатление, что "с вводом атомной станции Беларусь будет якобы испытывать избыток электроэнергии".

"Я так не считаю. При развитии производств наукоемких и электроемких электроэнергии будет не доставать", - резюмировал он.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.
 
 
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В Беларуси через 20-25 лет будет необходимость и в третьей атомной станции, заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков в эфире...
 
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