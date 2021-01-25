Ведь это действительно ад - когда ты, молодой парень, гораздо моложе своих командиров, министров и президентов, каждый день думаешь: А что будет потом? Они не сойдут, так умрут, а я тогда куда?





Ведь это действительно ад - если ты, молодой парень, не можешь выйти в магазин без балаклавы, на пиво в парк без страха, в кино без охраны.





Ведь это действительно ад - когда с тобой не здороваются одноклассники и бывшие друзья, а соседи не едут с тобой в лифте.





Это ничто иное, как ад, если ты каждое утро просматриваешь телеграмм-каналы: что и кто еще сольет ByPol.





Действительно - перебирать заново и вновь события той ночи и лихорадочно думать: а не узнают ли меня потом на видео?





А не попал ли я где на камере? А правда ли не сольют - именно меня, первого или единственного из всех, ведь кого-то же сольют, кого-то же принесут в жертву, кем-то же будут торговать ради денег от Европы или даже от России (слышали, как сегодня россияне сказали: это не наши методы? Это что же значит? Нам сейчас и туда — никак?)





Страшное, ненавистное, не слишком понятное слово - "люстрация", фигу вам, дубинку в жопу, а не люстрация, змагары чертовы, а что — если будет? А что, если будет люстрация? Провалитесь вы к чертовой матери со своей люстрацией, дайте заснуть!





Но не спится. Не спится. Ведь жизнь ОМОНа превратили в ад. В аду не спится.





А еще врут, что получаем бешеные деньги. Задавитесь вы этими деньгами. Мы не получаем бешеных денег.





Мы сейчас и за бесплатно никуда не рыпнемся - куда?





И дети стесняются сейчас в садике сказать, что папа в ОМОНе работает. Давно запретили такое говорить. И жена никому не говорит.





И в деревню не поедешь. И мать выйти на улицу боится.





И выхода никакого нет.





Ад - это как раз и есть то самое, когда нет выхода.





Если ты даже понимаешь все - а нет. Сжал зубы - и вперед, в самое пекло. Ведь за спиной тоже оно.





Да, товарищ Балаба. К сожалению, жизнь ОМОНа превратили в ад.





Вы хотели, чтобы мы их пожалели? Я сильно жалею. Мне очень, очень, от всего сердца жаль молодых, красивых парней, которых когда-то нянчили на руках мамки, которые любили девушек, которые раздевались летом на пляже — и обыватели с восхищением смотрели на бицепсы и трицепсы. Такого в их жизни не будет уже никогда.





А теперь, когда сказана эта правда, найдите у себя силы - и ответьте на ло чный вопрос. Кто превратил их жизнь в ад? По чьему приказу они стали париями среди людей? И если бы они не избивали, не пытали и не убивали людей — жили бы они сейчас так, как они живут?





Вон российский омоновец сходил к избитой им женщине с цветами в реанимацию. Мы же понимаем, и вы, и я: вряд ли он так сильно раскаялся, чтобы аж с цветами тянуться к какой-то там. Просто он не хочет, чтобы его жизнь превратилась в ад. И начальник его, судя по всему, не очень хочет.

И наши не хотели бы, наверное. Но ад на то и ад. Не хочешь, а попадешь. И выхода оттуда нет.











