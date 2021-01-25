Четыре подкаста с известными комиками, которые умеют не только шутить

Источник материала: Tut.by

Стендап-комики — очень разносторонние личности, ведь в своих монологах они затрагивают совершенно разные темы. Однако не из всего можно сделать шутку, а поговорить о жизни иногда очень хочется. Но они нашли выход и обзавелись подкастами. Рассказываем о четырех таких проектах, которые выходят в формате видео и сделаны в этом плане очень профессионально. Бонусом даем ссылки на подкасты белорусских стендаперов.

KuJi Podcast с Тимуром Каргиновым

Известные гости: Нурлан Сабуров, Wylsacom, Семен Слепаков, Андрей Бурковский, Дмитрий Глуховский, Satyr

Сколько просмотров собирают выпуски: от 208 тысяч просмотров до 3,4 млн просмотров





KuJi Podcast — удачное сочетание ума и юмора, за которые в проекте отвечают научный журналист Андрей Коняев и стендап-комик Тимур Каргинов. Нельзя сказать, что у подкаста есть определенная тема, потому что тон разговора обычно задается профессией гостя или актуальными новостями. Если хотите узнать историю серийного убийцы из Сибири, секреты производства шоу «Вечерний Ургант» и понять отношение 30-летних к TikTok — смело подписывайтесь, ведь мы перечислили всего несколько тем из последних выпусков.

Выпуски видеоподкаста тут .

«Время от времени» со Славой Комиссаренко

Известные гости: Алексей Щербаков, Ваня Усович, Юля Ахмедова, Саша Бортич, Тимур Каргинов, Илья Соболев, Ксения Дукалис

Сколько просмотров собирают выпуски: от 377 тысяч до 2,5 млн просмотров





Слава Комиссаренко ушел с TНТ и пришел в YouTube, где начал выпускать подкаст «Время от времени». В гости чаще всего он приглашает своих хороших знакомых комиков и объясняет это тем, что именно с людьми, которых он хорошо знает, может получиться интересный и легкий диалог. Они много говорят о творческом пути, трудностях, с которыми приходилось сталкиваться, и событиях, которые повлияли на них. Кроме стендаперов в гости пока приходили только двое селеб с другими профессиями — актриса Саша Бортич и диджей, владелица СММ-агентства и соведущая шоу «Подруги» Ксения Дукалис.

Выпуски видеоподкаста тут .

«Без души» с Данилой Поперечным

Известные гости: Гарик Харламов, Юра Музыченко, Слава Комиссаренко, Ирина Горбачева, Jia Lissa, Руслан Усачев

Сколько просмотров собирают выпуски: от 871 тысячи просмотров до 5,5 млн просмотров





«Без души» — подкаст Данилы Поперечного, где он говорит с успешными и интересными личностями из различных сфер. И хоть комика вряд ли можно назвать профессиональным интервьюером, многие гости открываются ему куда больше, чем журналистам на многочисленных интервью. Если Комиссаренко, к примеру, часто обходит темы личной жизни, а порой и личного вообще, то у Поперечного эти вопросы задаются как будто сами собой и вообще без градуса напряжения. Зацените хотя бы выпуск с Гариком Харламовым, но приготовьтесь, что в подкасте будет много историй от самого Данилы, проект все-таки его.

Выпуски видеоподкаста тут .

SEGOZAVTRA с Севой Ловкачевым

Известные гости: Ваня Усович, Артем Лебедев, Михаил Шац, Виктор Комаров, Азамат Мусагалиев, Сергей Детков

Сколько просмотров собирают выпуски: от 75 тысяч просмотров до 814 тысяч просмотров





Вы можете не знать стендап-комика Севу Ловкачева, но вы точно знаете YouTube-канал Labelcom, где выходит ультрапопулярное шоу «Что было дальше». Так вот. Существует другой канал от тех же создателей — Labelcom Podcast. Там и выходят образовательно-развлекательные разговоры с комиками и приглашенными гостями. Они вместе исследуют совершенно разные темы: от экономики и математики до дизайна и генной инженерии. Если поймали себя на мысли, что это слишком сложно, не волнуйтесь: комики тоже не эксперты в этих темах, поэтому задают гостям самые простые вопросы.

Выпуски видеоподкаста тут .

Бонус. Подкасты о белорусском стендапе





Бонусом расскажем вам о подкастах с белорусскими стендап-комиками, если вас интересует эта движуха. Да, мегапопулярные лица вы тут вряд ли увидите, но вот в быт комиков в Беларуси точно погрузитесь.

Итак: «Разговор с комиками» — подкаст Жени Буракевича о внутренней кухне стендап-комедии в Беларуси. «Мир, дверь, мяч» — подкаст Юры Кирдуна, где комики обсуждают мировые новости, свои домашние дела и спорт. У Юры есть еще проект — «Кирдун подкаст» , где он с другими комиками размышляет на темы, волнующие ум. «Шуман подкаст» — подкаст комика Александра Шумана, гостями которого становятся и комики, и писатели, и сценаристы, и провизоры. «SVK подкаст» — подкаст молодого стендапера Егора Свирского.

Не удивляйтесь, если у каких-то из подкастов будет хромать качество картинки, звука или периодичность выхода, а другие не публиковали выпуски последние полгода. Комики занимаются этим на голом энтузиазме, да и в целом удивительно, что подкастов от белорусских стендаперов насчиталось больше одного.