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Ожидаются сильные осадки
Источник материала: Навiны
Сегодня на территории Беларуси сохранится преобладание облачной погоды, сообщили в Белгидромете.
В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами в западных районах сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Погода в трегионах:
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Сегодня на территории Беларуси сохранится преобладание облачной погоды, сообщили в Белгидромете.
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