﻿ «Особенно после новостей о строительстве концлагерей для "лишних людей"…». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Особенно после новостей о строительстве концлагерей для "лишних людей"…»

25.01.2021 08:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Звезда белорусского баскетбола, бронзовый призер ЧЕ среди женских  команд, капитан национальной сборной и активистка SOS_by Екатерина Снытина высказала поддержку белорусскому народу.

«Особенно после новостей о строительстве концлагерей для "лишних людей"…»

«НАРОД — я горжусь каждым из нас! «Мы боремся за свободу» это не просто слова! Особенно после новостей о строительстве концлагерей для «лишних людей», для людей, которые очнулись и хотят изменить сложившуюся ситуацию в стране для себя, для своих детей и для старшего поколения!» — написала спортсменка на своей странице в соцсети.  

Екатерина подчеркнула, что гордится «людьми, которые каждый день преодолевают свои страхи и шаг за шагом идут вперед, ВМЕСТЕ, упорно! Так победим!»

Ранее сообщалось, что только на акциях протеста в минувшиме субботу и воскресенье в Беларуси было задержано более 160 человек.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда белорусского баскетбола, бронзовый призер ЧЕ среди женских  команд, капитан национальной сборной и активистка SOS_by Екатерина Снытина высказала поддержку...
 
Новости дня
Новости разные
 
МТЗ планирует выпускать тракторы с американскими двигателями для рынка ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by