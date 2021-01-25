Командир ОМОНа высказался об увольнениях сотрудников: «Это просто фейки» (видео)

Источник материала: Onliner

В программе «Неделя» на СТВ вышел сюжет, посвященный минскому ОМОНу. В нем говорится об условиях службы, поддержке со стороны гражданских, снятии стресса... Также командир отряда ответил на вопрос об увольнениях из структуры. Заверил, что это неправда.

«Это просто фейки, — сказал Дмитрий Балаба. — Даже в телеграм-каналах было уже опровержение о том, что неправильно была подсчитана статистика. В любой гражданской организации идет постоянное движение. Кто-то находит новое место, кто-то уходит на пенсию, приходят молодые. На данный момент могу сказать, что динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом году. Мы, конечно, готовимся к выполнению задач с учетом меняющейся обстановки в мире, с учетом того, что происходит у нас, в соседних странах...»