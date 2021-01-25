Зачем немцы выпускали разноцветные Volkswagen Polo и при чем здесь «разборки»?

Источник материала: Onliner Многие из вас хотя бы однажды видели разноцветный Volkswagen Polo третьего поколения. И это не потому, что такая «веселая» расцветка кузова была популярна у данной модели. Просто не обратить внимание на разноцветную машину невозможно. Фанаты Volkswagen знают — это редкая модификация Polo Harlekin. Кто-то в шутку говорит, что «Арлекины» собирались на автомобильных «разборках», но осведомленные поклонники немецкого бренда обижаются на это. А ведь отсылка к «разборкам» у модели действительно есть. На днях компания Volkswagen отметила четвертьвековой юбилей серии Harlekin. На прошлой неделе в Нидерландах в честь этого события построили один экземпляр «Арлекина» на базе последнего поколения Polo. Давайте поглубже копнем историю самой необычной спецверсии в истории компании Volkswagen. Там есть весьма любопытные факты.

Что такое Baukastensystem?

Третье поколение Volkswagen Polo (заводской индекс 6N) вышло на рынок в 1994 году. Создание автомобиля заняло у немцев много времени, но обновленная модель оказалась действительно прорывной по сравнению с предшественником, появившимся на свет еще в 1981-м. До этого все Polo имели две либо три двери, а версия 6N предлагалась в том числе в пятидверном исполнении. Для машины были доступны невиданные доселе в малом классе опции, что делало новинку едва ли не самым навороченным автомобилем 1990-х в сегменте В. Но главной фишкой Polo III стала сборка по системе Baukastensystem. Руководство Volkswagen поистине гордилось этой технологией и долго рассказывало о ней на каждой презентации.





Слово Baukastensystem можно перевести как «модульная система» (или «блочная система»). Она подразумевала, что автомобили, собираемые по данной технологии, могут быть оборудованы как угодно. Например, покупатель мог заказать абсолютно пустую комплектацию, но с самым мощным двигателем. Либо выбрать вариант с кондиционером и АКП, но без усилителя руля. В 1990-х годах у большинства выпускаемых машин малого класса были фиксированные комплектации, что значительно удешевляло производство. Неудивительно, что покупателям тогда было сложно подбирать автомобиль конкретно под свои требования. Новый Polo позволял это сделать без труда.

Рекламный трюк, вышедший из-под контроля

Для того чтобы громко заявить о Baukastensystem, в Вольфсбурге решили построить 20 прототипов разноцветных Polo. По замыслу маркетологов, хетчбэки этой лимитированной серии должны были иметь кузовные детали четырех разных цветов, причем одинаковые цвета не должны были быть рядом. Каждый цвет означал одну из основ модульного строительства Polo: двигатель, оборудование, дополнительные опции и цвет кузова. Рекламная кампания подразумевала, что даже такие массовые модели, как Polo, могут быть уникальными.





Для постройки двух десятков разноцветных хетчбэков немцы взяли уже собранные обычные Polo разных цветов: красного, желтого, фисташкового и синего (по 5 машин каждого цвета). После этого кузовные элементы автомобилей были сняты, перемешаны с деталями от других разобранных машин и установлены обратно. Причем детали устанавливались не рандомно, а по определенной схеме (о ней чуть ниже), чтобы в итоге получились 4 разные версии Polo (по 5 экземпляров для каждой цветовой схемы).

Основной цвет автомобиля можно узнать по порогам, задней стойке, крыше и, подняв капот, по цвету в моторном отсеке.





Эти 20 машин получили название Harlekin, и после окончания рекламной кампании их выставили на продажу. Однако немцы не надеялись быстро продать эти странные Polo. Ну кому придет в голову купить разноцветный автомобиль, который построили чисто для рекламы? Тем не менее необычные Polo очень быстро нашли покупателей. Более того, в дилерские сети начали поступать заявки на покупку «Арлекинов» от десятков людей. Оказалось, что простые клиенты в рекламных материалах обратили внимание в первую очередь на яркие разноцветные машинки, нежели на какую-то там модульную систему производства. Учитывая, что сборка Harlekin не составляла труда (делов-то, перекинуть кузовные детали), немцы решили выпустить на рынок 1000 экземпляров разноцветных Polo. По 250 автомобилей каждой цветовой схемы.

Получается, яркая спецверсия оказалась просто побочным эффектом рекламной кампании.

Подождите еще трех заказчиков

В 1995 году начался прием заказов на «Арлекины». Стоил разноцветный хетчбэк не намного дороже обычного Polo, но для того чтобы купить уникальную машину, заказчику нужно было ждать, чтобы нашлось еще три покупателя. Ведь для сборки Harlekin нужно 4 модели разного цвета. На заводе никто не собирался красить детали в разные цвета для одного автомобиля.





Таким образом, спецверсия Polo производилась по 4 экземпляра. Это были 4 разноцветные машины с уникальной схемой расцветки и разными основными цветами (теми, что на порогах и в моторном отсеке). Любопытно, что клиента всегда ждал сюрприз, автомобиль с каким основным цветом достанется ему.



Новый Polo Harlekin построен нидерландским импортером Volkswagen

Схему применяли ту, что использовалась для рекламной кампании. Так, если основным цветом машины был красный, то его оставляли только на крыше, порогах и задней стойке (вместе с крылом). А передний бампер, передние двери, корпуса зеркал и пятая дверь неминуемо были желтыми. Капот, задние двери и задний бампер в таком автомобиле получали фисташковый цвет, а передние крылья и решетка радиатора — синий. Ниже — таблица со всеми цветовыми схемами Harlekin.





По некоторым данным, в Volkswagen выпустили еще партию «Арлекинов» других расцветок, но официальной информации по этому поводу в архивах нет (однако там есть фотографии «неправильных» Polo Harlekin с перепутанными цветами).

Volkswagen Golf Harlekin

Спрос на спецверсию оказался выше прогнозируемого, и в Volkswagen приняли решение увеличить тираж в несколько раз. В итоге было собрано 3800 экземпляров Polo Harlekin, которые по-прежнему колесят по Европе. Получается, на одну цветовую схему приходится менее тысячи экземпляров. Своего рода эксклюзив! Есть несколько «Арлекинов» и в Беларуси. Модель выпускалась до 1996 года.



Новый Polo Harlekin построен нидерландским импортером Volkswagen

В США Polo никогда не продавался, но заокеанские поклонники марки тоже хотели заполучить такую расцветку. Для них построили 246 экземпляров Harlequin на базе Golf III. Любопытно, что число 246 не кратно четырем. Сейчас это настоящая редкость, и встретить оригинальный Golf Harlequin не так уж просто.





В мире полно самодельных «Арлекинов» на базе различных моделей Volkswagen (и не только). Кто-то даже построил разноцветный T4. Некоторые самостоятельно перекрашивают свои машины, но есть энтузиасты, которые ищут трех владельцев такой же модели и меняются деталями. Собственно, делают то, что делали и на заводе Volkswagen с новыми Polo.













Так а при чем здесь автомобильные «разборки»?

Создавая маркетинговую кампанию по продвижению Baukastensystem, компания Volkswagen сделала отсылку к своим же рекламным брошюрам далекого 1964 года. Тогда немцы рекламировали «Жука» и делали акцент на взаимозаменяемости кузовных деталей Beetle разных годов выпуска. Да-да, производитель намекал, что модель будет легко чинить, находя для нее подержанные детали, потому что год от года кузов «Жука» не меняется. Вот уж действительно «народный автомобиль».





Сегодня даже трудно представить, чтобы компания Volkswagen намекала, что детали для ее моделей можно легко найти на «разборках». Получается, история серии Harlekin берет свое начало еще 1960-х годах. Не исключено, что однажды немцы выпустят на свет еще одну спецсерию разноцветных моделей. Электрический ID.3 — отличный вариант для этого!