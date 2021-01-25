ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

НАН Беларуси агитирует за строительство трех АЭС в стране

25.01.2021 08:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Глава Национальной академии наук РБ Владимир Гусаков заявил, что в стране надо будет построить вторую, а затем и третью АЭС. Такое мнение он высказал в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

«Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. Поэтому мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции, и мы действительно прорабатываем. Но через 20-25 лет я вижу необходимость и третьей атомной станции. И к этому придем, ведь мы не остановимся в развитии», - заявил Гусаков в эфире белорусского зомбоящика.

Потребность в АЭС он объяснил задачей по росту ВВП до 100 млрд рублей.

«Надо примерно в два раза увеличить объемы производств, а увеличение объема производств требует энергии, ресурсов. Складывается впечатление, что у нас избыточная энергия. С вводом атомной станции Беларусь будет якобы испытывать избыток электроэнергии, но я так не считаю. При развитии производств наукоемких и электроемких электроэнергии будет недоставать», - утверждает глава НАН РБ.

В 2020 году выработка электроэнергии в Европе от возобновляемых источников впервые превзошла выработку от ископаемых.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Национальной академии наук РБ Владимир Гусаков заявил, что в стране надо будет построить вторую, а затем и третью АЭС. Такое мнение он высказал в эфире...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 апреля в поликлиниках и аптеках Минска появятся контейнеры для просроченных лекарств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by