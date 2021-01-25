ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ФРГ потребовали от РФ разъяснить обвинения Путина в коррупции

25.01.2021 08:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в коррупции Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном в понедельник, 25 января, передает DW.

Речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о так называемом "дворце Путина". "Если обвинения не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их", - сказал Затхофф.

"Путин всегда называл борьбу с коррупцией своей целью. Теперь есть хорошая возможность конкретно это продемонстрировать", - добавил уполномоченный правительства ФРГ по России. Йоханн Затхофф также высказался в защиту права на мирные демонстрации и раскритиковал действия полиции на митинге 23 января.

В то же время он выступил против введения новых санкций в отношении России. "Разрыв экономических отношений не решает проблему", - сказал Затхофф. Он также отверг требования остановить проект "Северный поток - 2" из-за ареста Алексея Навального, поскольку эти события "не имеют ничего общего друг с другом".

Фильм-расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал за шесть дней, к ночи на понедельник, 25 января, уже почти 85 млн просмотров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в коррупции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликовали ужесточённый КОАП. Только когда это останавливало? Подробности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by