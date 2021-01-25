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С 1 апреля в поликлиниках и аптеках Минска появятся контейнеры для просроченных лекарств
Источник материала: Партизан
С 1 апреля в поликлиниках и аптеках Минска появятся контейнеры для просроченных лекарственных средств. Об этом рассказал в передаче «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, сообщает корреспондент агентства
— Это значимый проект для города. Подошли мы к его реализации очень серьезно. Ведь для лекарств, предназначенных для утилизации, недостаточно поставить обычный ящик. Специальные контейнеры необходимо обезопасить от возможности проникновения. Кроме того, необходимо было проработать вопросы утилизации собранных лекарственных средств, — рассказал А. Бугров.
Поскольку утилизация лекарств возможна только путем сжигания, ею будет заниматься специально подготовленный оператор. Сейчас идет отработка проектных решений, чтобы реализовать проект в поставленные сроки.
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С 1 апреля в поликлиниках и аптеках Минска появятся контейнеры для просроченных лекарственных средств. Об этом рассказал в передаче «Говорит и показывает Минск»...
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