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«Рух» отправится на сбор в Турцию. Ранее Минспорта не согласовало выезд БАТЭ
Источник материала: Партизан
Брестский «Рух» собирается на предсезонный сбор в Турцию. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер команды Кирилл Альшевский.
– Да, у нас будут три игровых дня. Мы прилетим и через несколько дней сыграем с командой из Украины, потом сыграем со своими одноклубниками из «Руха», и в последний день сборов мы сыграем два спарринга – с «Кайратом» и с одним из клубов Узбекистана.
- Большинство клубов высшей лиги не поедут на заграничные сборы. Это даст нам преимущество перед другими командами?
– Не знаю. Только сезон это может показать. По большому счету, кто на сегодняшний день, насколько я понимаю, может уехать на сборы за пределы страны, то, в принципе, они и уедут, – сказал Альшевский.
Ранее стало известно, что Минспорта не согласовало БАТЭ выезд на зарубежный сбор.
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Брестский «Рух» собирается на предсезонный сбор в Турцию. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер команды Кирилл Альшевский.
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