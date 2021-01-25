«Рух» отправится на сбор в Турцию. Ранее Минспорта не согласовало выезд БАТЭ

















– Да, у нас будут три игровых дня. Мы прилетим и через несколько дней сыграем с командой из Украины, потом сыграем со своими одноклубниками из «Руха», и в последний день сборов мы сыграем два спарринга – с «Кайратом» и с одним из клубов Узбекистана.





- Большинство клубов высшей лиги не поедут на заграничные сборы. Это даст нам преимущество перед другими командами?





– Не знаю. Только сезон это может показать. По большому счету, кто на сегодняшний день, насколько я понимаю, может уехать на сборы за пределы страны, то, в принципе, они и уедут, – сказал Альшевский.





Ранее стало известно, что Минспорта не согласовало БАТЭ выезд на зарубежный сбор.