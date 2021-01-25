Опубликовали ужесточённый КОАП. Только когда это останавливало? Подробности

В нём ужесточено наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинение законным требованиям должностного лица при исполнении. Также граждан будут штрафовать за незаконное использование и изготовление флагов.
Вот некоторые санкции, прописанные в обновлённом КОАП.
Протестные акции
для участников — штраф до 100 базовых, общественные работы, арест до 15 суток;
для организаторов — штраф до 150 базовых, общественные работы, арест до 15 суток;
для участников и организаторов за повторное нарушение в течение года — штраф до 200 базовых, общественные работы, арест до 30 суток;
для юрлиц, участвовавших за вознаграждение — штраф до 500 базовых.
Арест — до 30 суток, штраф — до 200 базовых за протесты: изменения в КОАП
Арест — до 30 суток, штраф — до 200 базовых за протесты: изменения в КОАП
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Неповиновение должностному лицу при исполнении
штраф до 100 базовых, общественные работы, арест.
Оскорбление должностного лица
штраф до 30 базовых;
штраф до 200 базовых, общественные работы, арест (за оскорбление в публичном выступлении, в том числе в СМИ и интернете).
Нарушение водителем правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия
штраф до 10 базовых. Также могут на год лишить права заниматься определенной деятельностью.
Новое в КОАП
Незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов
для физлиц — штраф до 20 базовых;
для ИП — штраф до 40 базовых;
для юридического лица — штраф 60 базовых величин.
Нарушение законодательства о защите персональных данных.
На это обратил внимание глава сектора технологий, медиа и телекоммуникаций юридической фирмы Sorainen Кирилл Лаптев.
Нарушителей могут штрафовать на 20-200 базовых величин.
Общественные работы
назначаются с согласия обвиняемого;
выполняются в свободное от работы или учёбы время;
от восьми до шестидесяти часов, не более четырех часов в день;
только для лиц от 18 лет до пенсионного возраста.