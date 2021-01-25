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Опубликовали ужесточённый КОАП. Только когда это останавливало? Подробности

25.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Национальном правовом портале опубликовали новый Кодекс об административных правонарушениях, который вводится в действие с 1 марта.

Опубликовали ужесточённый КОАП. Только когда это останавливало? Подробности
Фото: TUT.BY
 В нём ужесточено наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинение законным требованиям должностного лица при исполнении. Также граждан будут штрафовать за незаконное использование и изготовление флагов.

Вот некоторые санкции, прописанные в обновлённом КОАП. 


Протестные акции

для участников — штраф до 100 базовых, общественные работы, арест до 15 суток;
для организаторов — штраф до 150 базовых, общественные работы, арест до 15 суток;
для участников и организаторов за повторное нарушение в течение года — штраф до 200 базовых, общественные работы, арест до 30 суток;
для юрлиц, участвовавших за вознаграждение — штраф до 500 базовых.
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Неповиновение должностному лицу при исполнении

штраф до 100 базовых, общественные работы, арест.
Оскорбление должностного лица
штраф до 30 базовых;
штраф до 200 базовых, общественные работы, арест (за оскорбление в публичном выступлении, в том числе в СМИ и интернете).
Нарушение водителем правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия
штраф до 10 базовых. Также могут на год лишить права заниматься определенной деятельностью.

Новое в КОАП

Незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов
для физлиц — штраф до 20 базовых;
для ИП — штраф до 40 базовых;
для юридического лица — штраф 60 базовых величин.
Нарушение законодательства о защите персональных данных.

На это обратил внимание глава сектора технологий, медиа и телекоммуникаций юридической фирмы Sorainen Кирилл Лаптев.

Нарушителей могут штрафовать на 20-200 базовых величин. 

Общественные работы

назначаются с согласия обвиняемого;
выполняются в свободное от работы или учёбы время;
от восьми до шестидесяти часов,  не более четырех часов в день;
только для лиц от 18 лет до пенсионного возраста.
 
 
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На Национальном правовом портале опубликовали новый Кодекс об административных правонарушениях, который вводится в действие с 1 марта.
 
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