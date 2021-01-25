Опубликовали ужесточённый КОАП. Только когда это останавливало? Подробности

В нём ужесточено наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинение законным требованиям должностного лица при исполнении. Также граждан будут штрафовать за незаконное использование и изготовление флагов.

Вот некоторые санкции, прописанные в обновлённом КОАП.



Протестные акции

для участников — штраф до 100 базовых, общественные работы, арест до 15 суток;

для организаторов — штраф до 150 базовых, общественные работы, арест до 15 суток;

для участников и организаторов за повторное нарушение в течение года — штраф до 200 базовых, общественные работы, арест до 30 суток;

для юрлиц, участвовавших за вознаграждение — штраф до 500 базовых.

Арест — до 30 суток, штраф — до 200 базовых за протесты: изменения в КОАП

Арест — до 30 суток, штраф — до 200 базовых за протесты: изменения в КОАП

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Арест — до 30 суток, штраф — до 200 базовых за протесты: изменения в КОАП

Неповиновение должностному лицу при исполнении

штраф до 100 базовых, общественные работы, арест.

Оскорбление должностного лица

штраф до 30 базовых;

штраф до 200 базовых, общественные работы, арест (за оскорбление в публичном выступлении, в том числе в СМИ и интернете).

Нарушение водителем правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия

штраф до 10 базовых. Также могут на год лишить права заниматься определенной деятельностью.

Новое в КОАП

Незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов

для физлиц — штраф до 20 базовых;

для ИП — штраф до 40 базовых;

для юридического лица — штраф 60 базовых величин.

Нарушение законодательства о защите персональных данных.





На это обратил внимание глава сектора технологий, медиа и телекоммуникаций юридической фирмы Sorainen Кирилл Лаптев.





Нарушителей могут штрафовать на 20-200 базовых величин.

Общественные работы

назначаются с согласия обвиняемого;

выполняются в свободное от работы или учёбы время;

от восьми до шестидесяти часов, не более четырех часов в день;

только для лиц от 18 лет до пенсионного возраста.



