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«Банк развития» собирается создать национальный экспортный центр

25.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Банк развития» в 2021 году планирует создать национальный экспортный центр. Об этом в эфире ОНТ заявил председатель правления банка Андрей Жишкевич. По его словам, данный центр будет обеспечивать не только экспортное кредитование, но и предоставлять и иные услуги по продвижению экспорта.


«Перед нами стоит задача по формированию, скажем, единого окна, куда экспортер мог бы обратиться по вопросам выхода на новый рынок, проверки кредитоспособности и деловой репутации потенциального контрагента. Мы планируем в этом году организовать на базе дочерней организации банка такого рода инструментарий», — сказал он.

Жишкевич отметил, что в Беларуси экспортное кредитование развивается активно. Данный инструмент максимально приближен к лучшим практикам.

«В Беларуси он максимально приближен к лучшим стандартам с точки зрения условий данного вида кредитования. Например, на сегодняшний день мы можем предоставлять кредиты в евро под 0,5%», — сказал Жишкевич.
 
 
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«Банк развития» в 2021 году планирует создать национальный экспортный центр. Об этом в эфире ОНТ заявил председатель правления банка Андрей Жишкевич. По его словам,...
 
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