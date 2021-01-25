Власти намерены запретить держать в квартирах и контактных зоопарках необычных животных













TUT.by. Изменения в законодательстве по вопросам животного мира предусмотрены планом подготовки законопроектов на 2021 год. Их намерены подготовить к маю, а в сентябре представить на рассмотрение парламенту, – сообщает





В список диких животных, которых нельзя будет содержать и разводить в домашних условиях, хотят включить:





виды млекопитающих, высота в холке которых превышает 70 см, виды крупных кошачьих, псовых, медвежьих, крупных грызунов семейства Бобровые (Castoridae),

Дикобразовые (Hystricidae);





все виды ядовитых змей, в также змей, общая длина которых (от кончика носа до кончика хвоста) превышает 5 метров;





виды диких животных из отряда Крокодилы (Crocodilia), крупных представителей рода Вараны (Varanus);





виды из отряда Сколопендровые (Scolopendromorpha), мелкие виды отряда Скорпионы (Scorpiones), пауки родов Пециллотерия (Pecilloteria), Птеринохилюс (Pterinochilus), мегафобема (Megaphobema), отряда Пауки (Araneae);





все виды отряда Приматы.





В Беларуси нет отдельного закона, в котором был бы перечень животных, разрешенных для содержания в качестве домашних питомцев. Утверждены только правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных.





В передвижных и контактных зоопарках хотят запретить содержать все виды диких животных. Исключение – виды, относящиеся к подотряду мышеобразные: хомяки, мыши, тушканчики, сони и другие.





Среди причин, по которым хотят ввести нововведения – сохранение биологического разнообразия, предотвращение вреда жизни и здоровью диких животных в неволе, установление гарантии безопасности граждан.







