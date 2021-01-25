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Глава НАН: в Беларуси через 20−25 лет понадобится третья АЭС

25.01.2021 08:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Через 20−25 лет в Беларуси появится необходимость в третьей атомной станции. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: CTV.BY

Он отметил, что, несмотря на то, что в стране уже есть атомная станция, через 3−5 лет ее мощности уже будет недостаточно. По мнению В. Гусакова, сейчас необходимо проработать детально строительство второй атомной станции, а через 20−25 лет — третьей.

Глава НАН также отметил, что в Беларуси поставлена задача достичь отметки в 100 млрд руб. ВВП.

— Надо примерно в два раза увеличить объемы производств. А увеличение объема производств требует энергии, ресурсов, — заявил он.

Владимир Гусаков также прокомментировал складывающееся впечатление, что «с вводом атомной станции Беларусь будет якобы испытывать избыток электроэнергии».

— Я так не считаю. При развитии наукоемких и электроемких производств электроэнергии будет не доставать, — заключил глава НАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом в эфире телеканала СТВ заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков
 
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