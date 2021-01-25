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Старшая дочь Грачевского простила отца после его смерти
25.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь режиссера и создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского вышла на связь: Ксения смогла простить отца лишь после его смерти.
© Sputnik / Антон Денисов
Автор и близкий друг худрука "Ералаша" Аркадий Инин стал гостем ток-шоу "Звезды сошлись", где раскрыл правду о жизни знаменитого друга. Инин рассказал, почему режиссер ушел от первой супруги, а также о переживаниях старшей дочки, которая долгое время отказывалась общаться с отцом.
Инин признался, что старшая наследница Грачевского впала в настоящую истерику, когда узнала о смерти отца. Девушка позвонила директору "Ералаша" - Аркадию Григоряну, а после поблагодарила его за поддержку. Ксения и ее мать не присутствовали на
"Я чуть со стула не упал, когда Боря сказал, почему они расстались. Он заявил, что она не понимает его душу художника. Микеланджело, блин", - пылко высказался друг Грачевского.
Смерть Грачевского от COVID-19 стала настоящим ударом для его поклонников, коллег и жены Екатерины Белоцерковской. Молодая вдова
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В эфире шоу "Звезды сошлись", близкий друг создателя "Ералаша" открыл правду о том, почему режиссер ушел из первой семьи и почему дочка не приехала на похороны отца.
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