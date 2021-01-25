ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старшая дочь Грачевского простила отца после его смерти

25.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь режиссера и создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского вышла на связь: Ксения смогла простить отца лишь после его смерти.

© Sputnik / Антон Денисов
Молодая вдова Грачевского резко высказалась о похоронах возлюбленного

Автор и близкий друг худрука "Ералаша" Аркадий Инин стал гостем ток-шоу "Звезды сошлись", где раскрыл правду о жизни знаменитого друга. Инин рассказал, почему режиссер ушел от первой супруги, а также о переживаниях старшей дочки, которая долгое время отказывалась общаться с отцом.

Инин признался, что старшая наследница Грачевского впала в настоящую истерику, когда узнала о смерти отца. Девушка позвонила директору "Ералаша" - Аркадию Григоряну, а после поблагодарила его за поддержку. Ксения и ее мать не присутствовали на похоронах Грачевского, так как не успели вернуться из отпуска в Испании. Также писатель рассказал о первом браке режиссера и его решении уйти от жены, с которой прожил 35 лет.

"Я чуть со стула не упал, когда Боря сказал, почему они расстались. Он заявил, что она не понимает его душу художника. Микеланджело, блин", - пылко высказался друг Грачевского.

Смерть Грачевского от COVID-19 стала настоящим ударом для его поклонников, коллег и жены Екатерины Белоцерковской. Молодая вдова перестала есть и спать и все свои дни проводит в воспоминаниях о возлюбленном: публикует послания в соцсетях и делится редкими снимками режиссера.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эфире шоу "Звезды сошлись", близкий друг создателя "Ералаша" открыл правду о том, почему режиссер ушел из первой семьи и почему дочка не приехала на похороны отца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чыноўнікі прыдумалі, як выканаць загад Лукашэнкі «замацаваць статус» Усебеларускага народнага сходу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by