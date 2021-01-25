Старшая дочь Грачевского простила отца после его смерти

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь режиссера и создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского вышла на связь: Ксения смогла простить отца лишь после его смерти.

Автор и близкий друг худрука "Ералаша" Аркадий Инин стал гостем ток-шоу "Звезды сошлись", где раскрыл правду о жизни знаменитого друга. Инин рассказал, почему режиссер ушел от первой супруги, а также о переживаниях старшей дочки, которая долгое время отказывалась общаться с отцом.

Инин признался, что старшая наследница Грачевского впала в настоящую истерику, когда узнала о смерти отца. Девушка позвонила директору "Ералаша" - Аркадию Григоряну, а после поблагодарила его за поддержку. Ксения и ее мать не присутствовали на похоронах Грачевского , так как не успели вернуться из отпуска в Испании. Также писатель рассказал о первом браке режиссера и его решении уйти от жены, с которой прожил 35 лет.

"Я чуть со стула не упал, когда Боря сказал, почему они расстались. Он заявил, что она не понимает его душу художника. Микеланджело, блин", - пылко высказался друг Грачевского.

Смерть Грачевского от COVID-19 стала настоящим ударом для его поклонников, коллег и жены Екатерины Белоцерковской. Молодая вдова перестала есть и спать и все свои дни проводит в воспоминаниях о возлюбленном: публикует послания в соцсетях и делится редкими снимками режиссера.

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