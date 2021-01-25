Источник материала: Хартия'97

Компания SpaceX отправила в космос ракету с рекордным количеством спутников 25.01.2021, 9:12

иллюстрационное Фото: SpaceX / Twitter

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 013 космических аппаратов Starlink.

В воскресенье, 24 января, в рамках миссии Transporter-1 тяжелая ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с самым большим в мире числом спутников на борту, сообщила компания-разработчик ракеты-носителя SpaceX, пишет «Интерфакс-Украина» .

Запуск ракеты, на борту которой находилось 133 государственных и коммерческих космических аппаратов, а также 10 интернет-спутников Starlink компании SpaceX, был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США (18:00 по Минску).

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется в четвертый раз, должна совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу «Of Course I Still Love You», что находится в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

Это был уже 17-й вывод на орбиту большой группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, начиная с мая 2019 года.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 013 космических аппаратов Starlink.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 тысяч аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .