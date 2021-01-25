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«Люди мечтают о свободе, и она в предпринимательстве». Зачем крупный госбанк запустил сеть хабов для бизнеса
25.01.2021 09:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Без риска нет бизнеса. Но успешные бизнесы умеют управлять рисками. В 2019 году
Как создавались Центры притяжения, как стать их резидентами и партнерами, какой они могут иметь эффект для бизнес-экосистемы и страны? «Про бизнес» поговорил с «отцом» Центров притяжения, начальником Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрием Примаком.
Для кого работают Центры притяжения?
— Первые Центры притяжения были запущены в 2019 году. Дмитрий, расскажите, зачем они создавались и какие задачи решают?
— Начну с того, что название Центров притяжения Igrow в переводе с английского означает «я расту». И это не случайно. Если кратко сформулировать нашу миссию, то Центр притяжения — это место, где можно ощутить свободу предпринимательства, своего рода, место предпринимательской силы. Многие люди мечтают о свободе. Одной из ее форм является предпринимательство, где ты можешь свободно выражать себя и раскрывать свой потенциал. Наши Центры притяжения дают возможность испытать это на себе. Для тех, кто только собирается заняться своим бизнесом, это можно сделать в Центрах притяжения, так сказать, без отрыва от основного места работы. Резиденты могут воспользоваться услугами коворкинга, посетить образовательные и нетворкинг-мероприятия, стать участниками бизнес-сообщества, получить экспертную оценку своей идеи, текущего бизнеса и многое другое.
— Вы работаете с предпринимателями на всех стадиях развития или только растите начинающих?
— Мы работаем практически со всеми. Наша целевая аудитория — самозанятые, индивидуальные предприниматели, фермеры, микро-, малый и средний бизнес из числа как действующих, так и потенциальных клиентов банка, фрилансеры, технологические компании, обладатели бизнес-идей, стартапы. Мы также активно вовлекаем в работу школьников, студентов, пенсионеров, особенно в регионах.
— Первые Центры притяжения вы открыли как раз-таки в регионах.
— Да, все верно, в ноябре 2019 года в Брестской области ―
В Беларуси существует инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства. Это 30 инкубаторов и 115 центров поддержки предпринимательства. Каждый выполняет какой-то объем работы в своем регионе, но при этом отсутствует механизм, который позволял бы обеспечивать трансфер успешного предпринимательского опыта и свободный доступ к лучшим практикам по всей стране, независимо от региона.
Обращу внимание на тенденции. С 2010 по 2019 год в Беларуси зарегистрировалось порядка 550 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, включая ИП. А выжили лишь порядка 47 тыс. То есть, выживаемость бизнеса ― на уровне 8,5%. Это как раз совпадает со статистикой выживаемости стартапов ― каждый десятый. А ведь банки зависят от развития бизнеса. Между банками идет жесткая конкуренция за клиента, которых год от года не становится больше.
Как устроена экосистема Центров притяжения?
— Пандемия помогла в развитии Igrow или помешала?
— Она, скорее, сняла напряжение и позволила избежать ошибок. Мы смогли разворачивать сеть в более спокойном режиме. И на текущий момент Центры притяжения — это сетевая структура, единственная в Беларуси, которая открыта к работе со всеми участниками рынка.
— Сколько объектов в вашей сети?
— Уже 34 локации по республике. Мы есть в каждой области, в крупных городах и большинстве городов с численностью до 50 тыс. населения. Центры притяжения создают новый формат взаимодействия с нашими клиентами. Тут банковские услуги уходят на второй, третий планы ― они выступают как сервис, а во главу угла взаимоотношений с клиентами ставятся долгосрочные партнерские отношения. Таким образом, мы уходим от прямой конкуренции и формируем устойчивую лояльность на долгие годы.
— Вы организовали пространства для работы и нетворкинга в регионах, проводите образовательные мероприятия и в целом нацелены на повышение компетенций бизнеса. Достаточно ли у вас самих компетенций, чтобы развивать чужие бизнесы?
— Один из элементов построения экосистемы — партнерская программа. Мы же делимся своими банковскими компетенциями. Исходя из накопленного опыта работы с бизнесом, понимаем, чего не хватает, и дополняем это компетенциями наших партнеров, формируя для резидентов Центров притяжения ценностное предложение. Мы открыты к партнерству. Например, некоторые наши центры планируем ориентировать на технологическое предпринимательство.
— И это в малых городах?
— Да. Такие пилотные проекты реализуются на базе Центров притяжения в Лиде в партнерстве с ассоциацией «Робототехника и искусственный интеллект» и в Борисове совместно с компанией Encata. Партнеры обладают всеми необходимыми компетенциями, имеют свои ноу-хау в сфере технологического предпринимательства. С помощью нашей сети этот опыт совместными усилиями мы имплементируем в регионах. И заодно проверяем гипотезу о возможности создания больших проектов в небольших городах.
— Дмитрий, а как найти Igrow в регионах?
Очень просто ― все наши локации привязаны к центрам банковских услуг Белагропромбанка. Пройти регистрацию можно через сайт
Сколько резидентов прошло через Центры притяжения?
— За каждым успешным проектом стоит ответственный человек. Как вы находите людей-драйверов в регионах, которые развивают проект там?
— Белагропромбанк — крупный банк, представленный в каждом регионе страны, мы хорошо понимаем специфику регионального бизнеса и его проблемы. Поиск правильных людей на местах — это один из аспектов, на котором мы фокусируемся в рамках выстраивания работы Центров притяжения. Мы это хорошо ощутили, воплощая идею в жизнь. Ведь проект Центров притяжения для банка тоже стал «внутренним стартапом». Нашей команде пришлось пройти все стадии стартапа, начиная от формирования идеи, принятия рисков, корректировок, ограничений по срокам и бюджетам.
И мы смогли это сделать. Более того, проект дал импульс для внутренних трансформаций и преобразований банка, формирования универсальной бизнес-среды для клиентов и сотрудников, перевода банковских продуктов и партнерских сервисов в дистанционные каналы, развития культуры инноваций внутри банка.
— Сколько компаний вы вырастили за два года?
— В Центрах притяжения нам удалось сгенерировать порядка 130 новых бизнесов. Все они стали клиентами банка. Это осознанный выбор людей, которые понимают, чего хотят.
— Любопытно, а сколько всего участников прошло через Центры притяжения?
— Около 1200 резидентов.
— То есть, конверсия более 10%?
— Полученный опыт обнадеживает. У нас уже есть результаты, и мы готовы делиться нашим опытом с другими участниками.
В чем экспертиза Центров притяжения?
— Можно ли говорить, что ваш основной фокус — это hardware-стартапы?
— В рамках двух пилотных проектов в Лиде и Борисове — да. Мы видим спрос, и он будет возрастать со стороны производственных предприятий, присутствующих в регионах и заинтересованных в повышении своей производительности, применении робототехники, обучении специалистов, которые готовы и умеют работать на умных фабриках. Но в целом, мы готовы поддержать всех — и направление software, и традиционный бизнес.
— Кроме промышленного фокуса, у вас же есть огромные компетенции в сельском хозяйстве.
— Совершенно верно, и мы от этого не отказываемся. Хотя объективно, доля клиентов из агросектора в клиентской базе не превышает 10%. И с точки зрения клиентов, мы универсальный банк.
— Тем не менее, вас воспринимают как банк с акцентом на агросектор. И более того, направление agritech сейчас растет как в стране, так и в мире.
— Да, мы видим, какими темпами и какой объем финансирования туда привлекается со стороны венчурных фондов. Это интересная отрасль, и мы хотим в рамках нашей сети реализовать кейсы с привлечением фермеров и всех, кто занят в этой отрасли.
Почему я говорю про фермеров? Потому что они гибки во всем новом. В 2019 году мы проводили AgriTech-конференцию в рамках Всемирной недели предпринимательства. Это был наш первый опыт проведения такой специализированной конференции с акцентом на инновации, и мы увидели, что в Беларуси уже есть своя плеяда фермеров, в том числе крупных, которые активно используют инновации — gps-навигацию, точечные измерения, технологии наших стартапов мирового уровня, таких как OneSoil.
Как создать работающую воронку проектов?
— Правильно ли я понимаю, что работая со стартапами и являясь финансовой организацией, вы, государственный банк, фактически приходите в сектор венчурных инвестиций?
— Не совсем. Мы хотим помочь экосистеме венчурного финансирования, взяв на себя определенные функции.
— То есть, вы сами не будете становиться венчурными инвесторами?
— Мы заинтересованы в закреплении таких возможностей на законодательном уровне и активно поддерживаем все инициативы бизнес-сообщества в этом направлении. Одним из возможных направлений работы на текущий момент в этой сфере мы видим для себя тесное и партнерское сотрудничество с Белорусским инновационным фондом, индустриальным парком «Великий Камень», где уже реализуются такие программы поддержки и финансирования.
Проблема Беларуси в том, что нужно найти хорошие проекты — «неограненные алмазы». Ведь деньги есть, и в Беларуси, и на международных рынках.
Наша задача — обеспечить возможность поиска таких проектов, их селекции, и дать доступ к ним участникам в лице венчурных и других категорий инвесторов. А когда бизнес выходит на другие этапы развития, они могут воспользоваться классическим банковским кредитованием, то есть нашими услугами.
— А в чем бизнес для банка в Центрах притяжения?
— Это работа на будущее. Наш проект ориентирован прежде всего на человека. Своей работой мы хотим способствовать формированию нового поколения предпринимателей, готовых к современным вызовам и глобальной конкуренции. Мы их формируем уже с младых ногтей и выстраиваем стратегию их развития на годы вперед.
Как стать ментором Центров притяжения?
— В вашей экосистеме предусмотрено участие менторов. Много ли их сейчас?
— Сейчас мы формируем базу знаний и экспертов, которые готовы вместе с банком делиться своими компетенциями в интересах целевой аудитории. Дальше мы планируем расширять, сегментировать и специализировать эту базу. Партнерская программа позволяет пройти этот путь достаточно быстро, потому что определенные пулы таких менторов есть у наших партнеров.
У многих из них есть возможности привлекать крутых менторов. В частности, в Лиде благодаря нашему партнеру, одним из менторов для стартапов стала Мария Дмитрук, уроженка Беларуси, основатель компании Prodsmart. Она внесена в список Forbes 30 under 30.
— Как попасть в число ваших менторов? Думаю, среди членов нашего
— Легко. Для этого можно связаться со мной по
— Какие у вас планы на 2021 год?
— Мы хотим запустить все звенья нашей сети — 34 объекта ― и организовать полноценную и эффективную работу. Также мы хотим выстроить коммуникации с бизнес-аудиторией, органами власти, проводить популяризацию идеи и нашей миссии, расширяя пул партнеров и вовлекая новых участников, которые готовы в регионе работать совместно.
Основная наша цель — создать оптимальные условия для организации бизнеса, предотвратить отток рабочей силы из регионов в Минск и за пределы страны, стимулировать рост бизнеса в регионах и по стране в целом, в т.ч. инновационных и технологических производств. Наша цель — устойчивая и открытая «экосистема» региональной поддержки предпринимательства и инноваций, внедряющая у себя успешные практики предпринимательства, отдающая свой накопленный опыт.
Мы хотим оказать поддержку инфраструктуре, которая уже самостоятельно функционирует в регионе, и усилить ее. Планируем, что успешные кейсы в рамках сети Центров притяжения мы сможем достаточно быстро масштабировать в других регионах. А для этого у нас есть инфраструктура, которая позволяет коммуницировать с каждой из наших точек в режиме онлайн в разных форматах: удаленном, формате коллективной работы, обсуждения, работы над проектом, привлечения экспертов.
— А если говорить о целях на 5 лет?
— Мы хотим поднять на 50% уровень выживаемости начинающего бизнеса за счет предварительной работы с людьми, которые входят в бизнес, правильной его организации и поддержки на этапе становления. Ставим цель в местах присутствия Центров притяжения на 30% повысить деловую активность в регионах и число вновь регистрирующегося бизнеса. Мы хотим сделать так, чтобы каждый второй бизнесмен, который встал на эту стезю, по крайней мере имел 90-процентный шанс на успех. Мы оставляем вероятность риска, потому что он всегда есть, но, оценивая потенциал сети, мы считаем, что это вполне достижимые показатели.
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«Люди мечтают о свободе, и она в предпринимательстве». Зачем крупный госбанк запустил сеть хабов для бизнеса
Без риска нет бизнеса. Но успешные бизнесы умеют управлять рисками. В 2019 году Белагропромбанк создал проект Центров притяжения Igrow, состоящий из сети бизнес-хабов...
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