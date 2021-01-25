Протесты в России. Путин чешет затылок, Лукашенко потирает руки

Российские протесты — это просто подарок для белорусского вождя и его пропаганды. Александр Лукашенко теперь может воскликнуть: ну, а что я говорил!



Фото: Владислав Шатило / РБК

В недавнем интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос, почему Запад начал-де крестовый поход против Беларуси, Лукашенко заявил: «Чтобы ближе подобраться к вам, к России. Следующими будете вы. Потому не расслабляйтесь».

Вообще этот пиаровский посыл рефреном звучал у него в последние месяцы, после того как разразился жесточайший внутриполитический кризис в Беларуси.

Например, в сентябре в интервью нескольким российским СМИ Лукашенко сказал: «Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события. А может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия».

Триумф конспирологии

И вот теперь, когда в России вспыхнули протесты в связи с арестом Алексея Навального, Лукашенко может примерить тогу пророка. Предупреждал же.

Конечно, те, у кого своя голова на плечах, понимают: в обеих странах к массовым выступлениям привели грубые, наглые действия авторитарных властей. В Беларуси люди посчитали, что их голоса на выборах 9 августа 2020 года были украдены, а вдобавок их гнев вызвала зашкалившая жестокость при подавлении уличных акций в первые дни после выборов. В России триггером протестов стала история с отравлением, а потом арестом Навального.

Казалось бы, при чем здесь заграница? Не Госдеп же организовывал подсчет голосов на белорусских выборах и приказывал ОМОНу не жалеть дубинок. И отравили Навального не где-нибудь, а в Сибири, и решение упечь его за решетку тоже не за океаном принимали.

Но и Лукашенко, и Кремль живут в особом, конспирологическом мире, где нет места признанию собственных грехов и ошибок, а все внутренние потрясения объясняются исключительно кознями коварного Запада.

Сразу после выборов 9 августа Лукашенко стал приписывать организацию белорусских протестов польским, литовским и, конечно же, американским кукловодам. Точно так же российская пропаганда рисует Навального и его соратников западными марионетками. Например, секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил 24 января, что цель нынешних протестных акций в России — дестабилизировать ситуацию по сценарию, написанному за рубежом.

И вот в такой конспирологической картине мира белорусский вождь действительно предстает этаким оракулом. Причем извлекает из этого практическую пользу, навязывая российскому руководству мысль о своей крайней полезности для него. Мол, мы же в одной лодке, в одном окопе . Поддерживайте меня, если не хотите, чтобы проклятые супостаты перетянули Беларусь в свой лагерь и таким образом ближе подобрались к вам.

Два вождя в одной лодке

Лукашенко, вероятно, надеется, что нынешние протесты в России немного собьют с ее руководства менторскую спесь. Ведь после августовских потрясений в Беларуси Кремль начал несколько высокомерно поучать бедолагу-союзника. Мол, не надо чересчур жестить, давай затей некое подобие диалога , предложи недовольной массе конституционную реформу и все такое.

Лукашенко признался, что даже его нашумевший визит в СИЗО КГБ к Виктору Бабарико и другим политзаключенным был навеян настояниями «старшего брата». Более того, если верить утверждениям иных экспертов, в августе белорусскому правителю был предъявлен план Путина — Патрушева , предусматривающий транзит власти , проще говоря — замену фигуры в кресле президента Беларуси.

Но Лукашенко пошел иным путем, сделал ставку на банальное удушение революции («мятежа» , как он выражается). И на сегодня, похоже, считает, что по большому счету добился своего. Чем может козырнуть и перед Кремлем. Видите, мол, и без всякого транзита можно решить вопрос.

Более того, теперь ведь и российские власти, столкнувшись с массовыми уличными выступлениями, вынуждены в какой-то степени копировать методы белорусского режима. Так кому кого учить надо?

Пока, конечно, в России масштабы уличных акций не те, а соответственно и силовики не так жестят. Но если волна протестов там будет крепчать, то власти наверняка станут поднимать градус репрессий. Потому что отступать Путину, как и Лукашенко, некуда. Оба страшатся политического цунами, которое называют цветной революцией. И настоящий диалог с оппонентами для Кремля так же неприемлем, как для белорусского вождя.

А это означает, что он получает возможность еще сильнее играть на том, что мы-де с тобой, Владимир Владимирович (или как там они друг друга называют тет-а-тет), в одной лодке.

«Мы тут одно звено осталось»

Еще момент: развитие скандала вокруг Навального ведет к дальнейшему ухудшению отношений России с Западом. И это тоже на руку Лукашенко. В таких условиях Москве еще нужнее опора на последнего стратегического союзника.

Минск наверняка использует учения «Запад-2021» , чтобы раскрутить риторику о братстве по оружию перед лицом коварного НАТО. Вождь белорусского режима играет на фобиях российского руководства, которое перманентно опасается, что Североатлантический альянс подползет еще ближе. Москва дорожит «белорусским выступом».

При этом Лукашенко всячески старается донести до Москвы идею, что он незаменим не только для Беларуси (которая без его железной руки и мудрых указаний якобы пойдет прахом), но и для России (кто еще будет так блюсти ваш стратегический интерес на западном направлении?).

Еще в августе Лукашенко говорил, комментируя белорусские протесты : «Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено осталось».

Далее прозвучал уже явно адресованный Кремлю месседж: «Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас».

У противников Лукашенко тоже есть повод для вдохновения

И вот теперь — эти протесты за освобождение Навального, которые Кремль трактует как атаку коварного Запада. Выходит, не напрасно бил в колокола белорусский союзник.

Короче говоря, нынешняя российская политическая турбулентность и перспектива дальнейшего ухудшения отношений Кремля с Западом — на руку Лукашенко. Сейчас он может рассчитывать на то, что Москва станет меньше теребить насчет конституционной реформы , транзита власти и сильнее поддерживать.

Впрочем, парадоксальным образом и для противников Лукашенко подъем уличной активности в России — вдохновляющий фактор. Хотя тут не до эйфории: оба режима достаточно крепки.

При этом очевидно, что перспективы перемен в Беларуси во многом зависят от того, какой будет Россия.