|
Протесты в России. Путин чешет затылок, Лукашенко потирает руки
Источник материала: Навiны
Российские протесты — это просто подарок для белорусского вождя и его пропаганды. Александр Лукашенко теперь может воскликнуть: ну, а что я говорил!
В недавнем интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос, почему Запад начал-де крестовый поход против Беларуси, Лукашенко заявил: «Чтобы ближе подобраться к вам, к России. Следующими будете вы. Потому не расслабляйтесь».
Вообще этот пиаровский посыл рефреном звучал у него в последние месяцы, после того как разразился жесточайший
Например, в сентябре в интервью нескольким российским СМИ Лукашенко сказал: «Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события. А может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия».
Триумф конспирологии
И вот теперь, когда в России вспыхнули протесты в связи с арестом Алексея Навального, Лукашенко может примерить тогу пророка. Предупреждал же.
Конечно, те, у кого своя голова на плечах, понимают: в обеих странах к массовым выступлениям привели грубые, наглые действия авторитарных властей. В Беларуси люди посчитали, что их голоса на
Казалось бы, при чем здесь заграница? Не Госдеп же организовывал подсчет голосов на белорусских выборах и приказывал ОМОНу не жалеть дубинок. И отравили Навального не где-нибудь, а в Сибири, и решение упечь его за решетку тоже не за океаном принимали.
Но и Лукашенко, и Кремль живут в особом, конспирологическом мире, где
Сразу после выборов 9 августа Лукашенко стал
И вот в такой
Два вождя в одной лодке
Лукашенко, вероятно, надеется, что нынешние протесты в России немного собьют с ее руководства менторскую спесь. Ведь после августовских потрясений в Беларуси Кремль начал несколько высокомерно поучать бедолагу-союзника. Мол, не надо чересчур жестить, давай затей некое
Лукашенко признался, что даже его нашумевший
Но Лукашенко пошел иным путем, сделал ставку на банальное удушение революции
Более того, теперь ведь и российские власти, столкнувшись с массовыми уличными выступлениями, вынуждены в какой-то степени копировать методы белорусского режима. Так кому кого учить надо?
Пока, конечно, в России масштабы уличных акций не те, а соответственно и силовики не так жестят. Но если волна протестов там будет крепчать, то власти наверняка станут поднимать градус репрессий. Потому что отступать Путину, как и Лукашенко, некуда. Оба
А это означает, что он получает возможность еще сильнее играть на том, что мы-де с тобой, Владимир Владимирович (или как там они друг друга называют тет-а-тет), в одной лодке.
«Мы тут одно звено осталось»
Еще момент: развитие скандала вокруг Навального ведет к дальнейшему ухудшению отношений России с Западом. И это тоже на руку Лукашенко. В таких условиях Москве еще нужнее опора на последнего стратегического союзника.
Минск наверняка использует учения
При этом Лукашенко всячески старается донести до Москвы идею, что он незаменим не только для Беларуси (которая без его железной руки и мудрых указаний якобы пойдет прахом), но и для России (кто еще будет так блюсти ваш стратегический интерес на западном направлении?).
Еще в августе Лукашенко говорил, комментируя
Далее прозвучал уже явно адресованный Кремлю месседж: «Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас».
У противников Лукашенко тоже есть повод для вдохновения
И вот теперь — эти протесты за освобождение Навального, которые Кремль трактует как атаку коварного Запада. Выходит, не напрасно бил в колокола белорусский союзник.
Короче говоря, нынешняя российская политическая турбулентность и перспектива дальнейшего ухудшения отношений Кремля с Западом — на руку Лукашенко. Сейчас он может рассчитывать на то, что Москва станет меньше теребить насчет
Впрочем, парадоксальным образом и для противников Лукашенко подъем уличной активности в России — вдохновляющий фактор. Хотя тут не до эйфории: оба режима достаточно крепки.
При этом очевидно, что перспективы перемен в Беларуси во многом зависят от того, какой будет Россия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь, вероятно, Москва станет меньше теребить его насчет транзита власти и сильнее поддерживать…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)