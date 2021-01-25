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Еще пять человек погибли в огне

25.01.2021 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси продолжают фиксироваться случаи гибели людей на пожарах.

Еще пять человек погибли в огне
Фото носит иллюстративный характер

По информации МЧС, 24 января огонь унес жизни еще пяти человек (с начала года уже 80 смертей).  

Так, беда постучалась в дома в деревне Нагорная Барановичского района (погиб 50-летний мужчина), деревне Кашаны Кричевского района (49-летний мужчина), в агрогородке Мотоль Ивановского района (50-летний мужчина), деревне Каминщина Глубокского района (60-летний мужчина), в агрогородке Борковичи Верхнедвинского района (56-летний мужчина).

Напомним, вчера сообщалось, что на пожаре в Борисове погибли сразу четыре человека

 
 
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В Беларуси продолжают фиксироваться случаи гибели людей на пожарах.
 
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