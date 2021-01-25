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Еще пять человек погибли в огне
Источник материала: Навiны
В Беларуси продолжают фиксироваться случаи гибели людей на пожарах.
По информации МЧС, 24 января огонь унес жизни еще пяти человек (с начала года уже 80 смертей).
Так, беда постучалась в дома в деревне Нагорная Барановичского района (погиб 50-летний мужчина), деревне Кашаны Кричевского района (49-летний мужчина), в агрогородке Мотоль Ивановского района (50-летний мужчина), деревне Каминщина Глубокского района (60-летний мужчина), в агрогородке Борковичи Верхнедвинского района (56-летний мужчина).
Напомним, вчера сообщалось, что на пожаре в Борисове
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В Беларуси продолжают фиксироваться случаи гибели людей на пожарах.
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