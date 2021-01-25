Еще пять человек погибли в огне

В Беларуси продолжают фиксироваться случаи гибели людей на пожарах.



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По информации МЧС, 24 января огонь унес жизни еще пяти человек (с начала года уже 80 смертей).

Так, беда постучалась в дома в деревне Нагорная Барановичского района (погиб 50-летний мужчина), деревне Кашаны Кричевского района (49-летний мужчина), в агрогородке Мотоль Ивановского района (50-летний мужчина), деревне Каминщина Глубокского района (60-летний мужчина), в агрогородке Борковичи Верхнедвинского района (56-летний мужчина).