Товарные биржи Беларуси и Казахстана активизируют сотрудничество

Источник материала: ОНТ

Будущее за электронной торговлей. Универсальные товарные биржи Беларуси и Казахстана договорились активизировать сотрудничество.

В частности, будет создана единая база предложений от компаний из двух стран. Это первый шаг к увеличению объёмов взаимной торговли. Также договорились выработать конкретный план взаимодействия на этот год, делиться опытом в области биржевой торговли наиболее перспективными позициями – энергоносителями и нефтепродуктами. Белорусская универсальная товарная биржа создана в 2004 году. Её главная функция – помощь предприятиям в экспорте продукции, а иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары.

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