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Тракторы Belarus прошли европейскую сертификацию
Источник материала: ОНТ
Готовы выйти на европейский рынок. Пять моделей техники Минского тракторного завода прошли необходимые сертификационные испытания.
Техника с двигателями Caterpillar обеспечивает высочайшую экологичность и низкий расход топлива. В мае в Минске ждут 100 двигателей этой марки. А уже в июне завод соберёт первую партию тракторов для поставки в Европу. Серийное производство планируют начать осенью. 2021-й для Минского тракторного юбилейный. Бренду с мировым именем исполняется 75 лет.
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Готовы выйти на европейский рынок. Пять моделей техники Минского тракторного завода прошли необходимые сертификационные испытания. Техника с двигателями Caterpillar...
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