Тракторы Belarus прошли европейскую сертификацию

Источник материала: ОНТ

Готовы выйти на европейский рынок. Пять моделей техники Минского тракторного завода прошли необходимые сертификационные испытания.

Техника с двигателями Caterpillar обеспечивает высочайшую экологичность и низкий расход топлива. В мае в Минске ждут 100 двигателей этой марки. А уже в июне завод соберёт первую партию тракторов для поставки в Европу. Серийное производство планируют начать осенью. 2021-й для Минского тракторного юбилейный. Бренду с мировым именем исполняется 75 лет.

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