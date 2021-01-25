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SpaceX запустила ракету-носитель с более чем 140 спутниками

25.01.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

SpaceX запустила ракету-носитель с более чем 140 спутниками

24 января компания SpaceX совершила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками. Об этом информирует ТАСС.

Пуск производился с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США). На борту Falcon 9 находились 133 государственных и коммерческих спутника, а также 10 микроспутников Starlink.

Сеть спутников Starlink предназначается для обеспечения доступа в интернет пользователям на всей планете. Для этого на околоземной орбите развертывается большое количество спутников весом до 500 кг. Система связи будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет повсеместно, включая малонаселенные и труднодоступные районы.

Фото: Emre Kelly/FLORIDA TODAY via Imagn Content Services, LLC/Reuters

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24 января компания SpaceX совершила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками. Об этом информирует ТАСС. Пуск производился с космодрома на мысе Канаверал (Флорида,...
 
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