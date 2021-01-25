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В России возбуждены первые уголовные дела за насилие над сотрудниками правоохранительных органов

25.01.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России возбуждены первые уголовные дела за насилие над сотрудниками правоохранительных органов

Первые уголовные дела за насилие над сотрудниками правоохранительных органов возбуждены в России по итогам незаконных акций протеста, которые в субботу охватили крупные города страны.

События разворачивались по сценарию, похожему на белорусский, с призывами и координацией в мессенджерах и социальных сетях, перекрытием улиц и нападениями на силовиков. Детей, подростков и беременных использовали как живой щит. Из-за их спин взрослые радикалы бросали в полицейских камни и палки. Среди тысяч задержанных по меньшей мере три сотни несовершеннолетних. Самые масштабные протестные акции развернулись в Москве и Санкт-Петербурге. Следователи российской столицы уже возбудили уголовные дела по статьям о насилии в отношении полицейских, уничтожении имущества и хулиганстве. В Москве, в частности, пострадали около 40 силовиков. Всем участникам массовых беспорядков дадут правовую оценку. Наказание за подобные действия в России ужесточили.  

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Первые уголовные дела за насилие над сотрудниками правоохранительных органов возбуждены в России по итогам незаконных акций протеста, которые в субботу охватили...
 
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