В России возбуждены первые уголовные дела за насилие над сотрудниками правоохранительных органов

Источник материала: ОНТ

Первые уголовные дела за насилие над сотрудниками правоохранительных органов возбуждены в России по итогам незаконных акций протеста, которые в субботу охватили крупные города страны.

События разворачивались по сценарию, похожему на белорусский, с призывами и координацией в мессенджерах и социальных сетях, перекрытием улиц и нападениями на силовиков. Детей, подростков и беременных использовали как живой щит. Из-за их спин взрослые радикалы бросали в полицейских камни и палки. Среди тысяч задержанных по меньшей мере три сотни несовершеннолетних. Самые масштабные протестные акции развернулись в Москве и Санкт-Петербурге. Следователи российской столицы уже возбудили уголовные дела по статьям о насилии в отношении полицейских, уничтожении имущества и хулиганстве. В Москве, в частности, пострадали около 40 силовиков. Всем участникам массовых беспорядков дадут правовую оценку. Наказание за подобные действия в России ужесточили.

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