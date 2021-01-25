В Столбцах построят дом для медиков Центральной районной больницы

Источник материала: ОНТ

Улучшают в столичном регионе жилищные условия медиков. В Столбцах построят дом для специалистов Центральной районной больницы.

60 квартир получат как опытные сотрудники, так и молодые специалисты. Возведут жилой дом за государственные средства. Сейчас выбирают подрядчика для проектирования. Планируется, что свои заветные квадратные метры нуждающиеся начнут обустраивать в конце этого года или начале следующего. Жилищные условия медиков в Столбцах на постоянном контроле. Это позволяет привлекать высококвалифицированные кадры и закреплять молодых специалистов на месте. Так, за последние четыре года отремонтировали общежитие для нового поколения работников, город выделил несколько арендных квартир.

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