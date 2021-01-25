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Пять человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе

25.01.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе

В Индианаполисе (Индиана, США) в жилом доме произошла стрельба. В результате погибли как минимум пять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По сведениям источника, правоохранители прибыли на вызов и обнаружили раненого подростка. Полицейские установили, что стрельба также велась в соседнем доме. Там были обнаружены пятеро погибших. По версии следствия, убийство было предумышленным.

В расследовании задействованы полицейские и агенты ФБР США. Правоохранители не готовы утверждать, что преступник действовал в одиночку. Мэр Индианаполисе Джо Хогсетт назвал произошедшее массовым убийством.

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В Индианаполисе (Индиана, США) в жилом доме произошла стрельба. В результате погибли как минимум пять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press. По...
 
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