Пять человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе

Источник материала: ОНТ

В Индианаполисе (Индиана, США) в жилом доме произошла стрельба. В результате погибли как минимум пять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По сведениям источника, правоохранители прибыли на вызов и обнаружили раненого подростка. Полицейские установили, что стрельба также велась в соседнем доме. Там были обнаружены пятеро погибших. По версии следствия, убийство было предумышленным.

В расследовании задействованы полицейские и агенты ФБР США. Правоохранители не готовы утверждать, что преступник действовал в одиночку. Мэр Индианаполисе Джо Хогсетт назвал произошедшее массовым убийством.

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