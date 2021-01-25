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Подруги или соперницы? Самые красивые сестры-знаменитости

25.01.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подруги или соперницы? Самые красивые сестры-знаменитости

Не так часто сестры становятся популярными вместе, но такое случается. Конкуренции в звёздном мире и так достаточно, а если на дороге к славе ещё и красивая родная сестричка, сложно сохранить добрые отношения, но героиням нашего материала это удалось.

Сестры Олсен начали сниматься в раннем детстве. А уже в 6 лет стали продюсировать фильмы. Мэри-Кейт и Эшли стали самыми молодыми продюсерами в истории американского кино. Девушки и сейчас активно развивают карьеру, выпустили совместную книгу и входят в список Forbes «100 знаменитостей». 

Эль и Дакоту Фэннинг любят режиссеры. Эль на четыре года младше, поэтому может играть "ранние" версии роли сестры. Девушек считают самыми перспективными актрисами Голливуда. 

Саванна и Сиенна Миллер успешные актрисы и, по словам девушек, лучшие подруги по жизни. Они вместе даже организовали бренд одежды Twenty&Twelve, но затем покинули компанию. Сиенна продолжила карьеру в Голливуде, а Саванна демонстрирует свои коллекции одежды в лучших домах моды Европы и Америки. 


Вера Фармига уговорила свою сестру Таиссу сняться в фильме «Темный лес». Это был режиссерский дебют уже успешной на тот момент актрисы. Сестра вошла во вкус и начала свою карьеру в кино. 


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Не так часто сестры становятся популярными вместе, но такое случается. Конкуренции в звёздном мире и так достаточно, а если на дороге к славе ещё и красивая родная...
 
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