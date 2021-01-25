ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зачем у задержанного за массовую акцию спустя 3 месяца требуют слюну

25.01.2021 09:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Юриста из Гомельской области Олега 25 октября вместе с четырьмя приятелями задержали в парке. ОМОН решил, что они участвовали в акции протеста. Парней доставили в РОВД. Однако протокол составлять не стали, ограничились профилактической беседой — и через пару часов отпустили.




В конце декабря Олегу несколько раз звонили из РОВД и просили явиться для выяснения обстоятельств вечера 26 октября. В этот день горела подстанция и телефон мужчины якобы “засветился” в том районе во время пожара.

Олег отказался приходить на беседу и попросил прислать повестку, в которой органы объяснят, по какому делу его вызывают. Во время последнего звонка мужчину уже не приглашали в участок. Предложили выбрать любое место для встречи.

– Пришёл опер с конвертом и палочкой и сказал, что у него по мне данных нет. Но так как меня задерживали на акции и внесли в базы, со мной надо поработать. То есть взять биологические образцы. Я спросил, какой у меня процессуальный статус. Являюсь ли я подозреваемым или обвиняемым. Если да, то по какому уголовному делу? Если нет, то забор у меня биологических образцов возможен только с моего согласия. И я отказываюсь, – рассказал Олег портал TUT.by.

После этого, говорит Олег, милиционер ушел. Вот как прокомментировали данную ситуацию в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома: «Вероятно, сотрудник милиции намеревался отобрать биологический образец в рамках выполнения поручения РОСК по проверке одной из версий совершения какого-то преступления».

Между тем, по ст. 234 УПК РБ принудить к сдаче биологических материалов можно только подозреваемого или обвиняемого уголовному делу. Потерпевший или свидетель может сдать только добровольно.

Отметим, что в Беларуси всё больше уголовных дел раскрываются именно благодаря анализу совпадений ДНК. Иногда виновника происшествия находят уже в колонии, куда его направили за другое преступление.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юриста из Гомельской области Олега 25 октября вместе с четырьмя приятелями задержали в парке. ОМОН решил, что они участвовали в акции протеста. Парней доставили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чыноўнікі прыдумалі, як выканаць загад Лукашэнкі «замацаваць статус» Усебеларускага народнага сходу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by