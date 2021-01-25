Зачем у задержанного за массовую акцию спустя 3 месяца требуют слюну













В конце декабря Олегу несколько раз звонили из РОВД и просили явиться для выяснения обстоятельств вечера 26 октября. В этот день горела подстанция и телефон мужчины якобы “засветился” в том районе во время пожара.





Олег отказался приходить на беседу и попросил прислать повестку, в которой органы объяснят, по какому делу его вызывают. Во время последнего звонка мужчину уже не приглашали в участок. Предложили выбрать любое место для встречи.





TUT.by . – Пришёл опер с конвертом и палочкой и сказал, что у него по мне данных нет. Но так как меня задерживали на акции и внесли в базы, со мной надо поработать. То есть взять биологические образцы. Я спросил, какой у меня процессуальный статус. Являюсь ли я подозреваемым или обвиняемым. Если да, то по какому уголовному делу? Если нет, то забор у меня биологических образцов возможен только с моего согласия. И я отказываюсь, – рассказал Олег портал





После этого, говорит Олег, милиционер ушел. Вот как прокомментировали данную ситуацию в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома: «Вероятно, сотрудник милиции намеревался отобрать биологический образец в рамках выполнения поручения РОСК по проверке одной из версий совершения какого-то преступления».





Между тем, по ст. 234 УПК РБ принудить к сдаче биологических материалов можно только подозреваемого или обвиняемого уголовному делу. Потерпевший или свидетель может сдать только добровольно.





Отметим, что в Беларуси всё больше уголовных дел раскрываются именно благодаря анализу совпадений ДНК. Иногда виновника происшествия находят уже в колонии, куда его направили за другое преступление.