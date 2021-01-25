Латынина: Никто уже не поет «Хочу такого, как Путин»









– Хочу вам напомнить такой тренд, уж не помню, когда, в каком-то позапрошлом веке, в прошлом уж точно — когда девочки, которые очень хотели попасть, видимо, к шесту в этой самой кальянной (намек на дворец в Геледжике – Прим.) и получить, как Кривоногих, самолет, яхту — всё, как полагается, в этой лотерее, — помните, они пели: «Хочу такого, как Путин».





Они снимались в каталогах для Путина. Это называлось календари. Ну, потому что заслуг, чтобы выступать на шесте для Путина как Терешкова прямо в Думе, у них не было, поэтому приходилось сниматься на этих календарях.



