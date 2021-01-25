Источник материала: Tut.by

Работники госпредприятий из разных регионов страны рассказывают, что в их коллективные договоры по согласованию с профсоюзами вносятся изменения. Одно из новшеств можно описать так: дополнительные «плюшки» от нанимателя отныне будут положены только членам профсоюза. Речь в том числе про выплаты к праздникам, матпомощь на оздоровление или на медстраховку, бонусные выходные. «То есть если работник, не состоящий в профсоюзе, приносит колоссальную прибыль предприятию, ему не будет выплат», — возмущается читательница. В Федерации профсоюзов такое решение считают справедливым: «Если работник не состоит в профсоюзе — это его право, но тогда он не должен рассчитывать на то, чего добился для людей профсоюз». А вот в независимых профсоюзах такой подход считают дискриминацией и принуждением к вступлению в профсоюз.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Работники: «Если бы это были выплаты и подарки за счет профсоюзного бюджета, я была бы согласна на 100%»

Одна из читательниц рассказывает, что на предприятие, где она работает, пришел макет нового коллективного договора от Минской городской организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, который нужно использовать в работе. Согласно этому макету (он есть в редакции), некоторые социальные выплаты за счет прибыли предприятия будут распространяться только на работников — членов профсоюза. Это, например, выплаты при вступлении в брак, при рождении ребенка, к 23 февраля и 8 марта, на оздоровление при предоставлении трудового отпуска, на строительство или приобретение жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий, компенсация части стоимости оздоровительных лагерей для детей, матпомощь для одиноких родителей, новогодние подарки для детей и так далее.

— Меня это очень возмутило. То есть если работник, не состоящий в профсоюзе, приносит колоссальную прибыль предприятию, ему не будет выплат. Если бы это были выплаты и подарки за счет профсоюзного бюджета, я была бы согласна на 100%: люди отчисляют и на это имеют право, — говорит читательница.

О похожей ситуации рассказывают работники БЕЛАЗа. Там изменения в коллективный договор уже вступили в силу с 1 января 2021 года.

— Людей, не состоящих в профсоюзе, лишают дополнительных «плюшек» от предприятия. Они не имеют права претендовать на общежитие, матпомощь, дополнительные отпуска, санатории, — утверждают работники.



Фото: читатель

Еще один читатель прислал в редакцию дополнительное соглашение к тарифному соглашению между Министерством архитектуры и строительства, Союзом строителей и Белорусским профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов на 2019−2021 годы. В нем говорится о том, что тарифное соглашение нужно дополнить пунктом: действие коллективных договоров распространяется на работников — членов профсоюза. Также в соглашении появится следующий пункт:

— Положения коллективного договора о рабочем времени и времени отдыха, регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, системах, размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации зарплаты, охране труда, гарантиях и компенсациях, предоставляемых в соответствии с законодательством, применяются в отношении всех работников организации. Действие иных положений коллективного договора распространяется на работников, не являющихся членами профсоюза, в том числе от имени которых он не заключался, при условии, что они выразят свое согласие в письменной форме и получат письменное согласие на это сторон коллективного договора (нанимателя и профсоюза).

Иными словами, если работник, не вступивший в профсоюз, захочет получать «плюшки» от нанимателя сверх положенного по закону, ему нужно написать об этом письменное заявление и заручиться письменным согласием нанимателя и профсоюза.



Фото: читатель

Аналогичные сообщения пришли нам еще от нескольких работников госпредприятий, работающих в разных сферах и регионах.

Федерация профсоюзов: «Если работник не состоит в профсоюзе — его право. Но тогда он не должен рассчитывать на то, чего добился для людей профсоюз»

В Федерации профсоюзов ссылаются на то, что в Беларуси существует Национальный совет, в который входят правительство, объединения нанимателей и профсоюзов. Раз в три года они разрабатывают и заключают Генеральное соглашение, в котором берут на себя определенные обязательства (каких показателей нужно достигнуть в экономике, о зарплатах и так далее) и прописывают дополнительные гарантии, рекомендованные к включению в коллективные договоры на предприятиях.

— Одна из главных задач профсоюза в организации или на предприятии — это заключение коллективного договора и внесение в него дополнительных, сверх установленных законодательством, гарантий для работников, — комментируют ситуацию в Федерации профсоюзов. — При этом система социального партнерства в стране (в международной практике — трипартизм) выстроена таким образом, что каждый коллективный договор заключается на основе соглашений более высокого уровня.

В федерации подчеркивают, что «каждый коллективный договор должен как минимум содержать те гарантии и бонусы для работников, о которых профсоюзы, наниматели и органы власти договорились на уровне отрасли и региона».

— Необходимо отметить, что речь здесь идет о гарантиях, которые предоставляются свыше установленных трудовым законодательством, — говорят в Федерации профсоюзов.

К этим дополнительным бонусам могут относиться различные премии, поощрения, в том числе по случаю праздничных дат, дополнительные выходные и отпускные дни, помощь в решении жилищного вопроса, поддержка семей с детьми, матпомощь на оздоровление, на медицинское или пенсионное страхование и так далее. При этом, говорят в Федерации профсоюзов, «на протяжении как минимум последних десяти лет в трудовых коллективах поднимался вопрос о несправедливости заявительного принципа распространения норм коллективного договора на работников, от имени которых он не заключался».

— Федерацией профсоюзов изучен международный опыт по данной теме. В ряде стран действуют иные подходы, когда коллективные договоры распространяются лишь на членов профсоюзных организаций, заключивших эти договоры. Например, такой подход нередко применяется в Дании, Норвегии. Есть ограничения на распространение коллективного договора на работников — не членов профсоюза в Германии, Италии. Есть и примеры, где работники — не члены профсоюза должны отчислять определенный процент заработка в профсоюзную организацию для того, чтобы на них распространялся коллективный договор (Молдова). А в Казахстане нормы коллективного договора распространяются на работников — не членов профсоюза на условиях, прописанных в коллективном договоре.

В итоге в 2019 году Федерация профсоюзов инициировала изменения в ст. 365 Трудового кодекса, в которой регламентирован порядок распространения коллективного договора. Этот вопрос «широко обсуждался со всеми заинтересованными, и предложение профсоюзов было поддержано». В результате, согласно новой редакции этой статьи, коллективный договор больше не распространяется на работников — не членов профсоюза по заявительному принципу, как раньше.

— Положения коллективного договора о рабочем времени и времени отдыха, регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, системах, размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации заработной платы, охране труда, гарантиях и компенсациях, предоставляемых в соответствии с законодательством, применяются в отношении всех работников организации. А те дополнительные гарантии и нормы, которые прописаны в коллективном договоре сверх установленного общим законодательством, распространяются на работников — не членов профсоюза на условиях, прописанных в самом коллективном договоре, — поясняют в Федерации профсоюзов. — Позиция в данном вопросе национального профцентра состоит в том, что, если от имени профсоюза договор заключается, значит, на членов профсоюза он и должен распространяться. Ведь именно профсоюз отстаивает и добивается, чтобы те или иные гарантии были включены в коллективный договор. Если работник не состоит в профсоюзе — это его право. Но тогда он не должен рассчитывать на то, чего добился для людей профсоюз. Он может самостоятельно добиваться от нанимателя, чтобы те или иные гарантии были прописаны в его трудовом договоре.

Уточним, что выше в комментарии в федерации отмечали, что о гарантиях и бонусах для работников, которые прописаны в коллективном договоре, договариваются как минимум три стороны — наниматели, органы власти (к примеру, Минтруда) и профсоюзы. То есть профсоюз — один из участников подобных договоренностей.

Независимый профсоюз: «Юристы считают это дискриминацией и принуждением к членству в профсоюзе»

По мнению главы Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, такая поправка в Трудовой кодекс носит «явно дискриминационный характер».

— Все, что создается в любой организации, предприятии, учреждении, создается трудом всех работников, неважно, являются они членами профсоюза или нет. Раньше ст. 365 ТК гласила, что работник, желающий присоединиться к коллективному договору, пишет заявление — и на него распространяются все без исключения бонусы. Это было и законно, и справедливо. Ни у кого никогда не возникало никаких вопросов по этому поводу, — говорит Александр Ярошук. — Новую версию этой статьи юристы считают дискриминацией и принуждением к членству в профсоюзе. Отмечу, что общее ее толкование сводится к тому, что дополнительные бонусы распространяются только на членов профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов, а на членов независимых профсоюзов — нет. Возможно, если бы не было летних событий, эта проблема не выпятилась бы так резко и отчетливо именно сейчас. После них работники стали выходить из Федерации профсоюзов, и там вспомнили про «домашнюю заготовку».

Справка FINANCE.TUT.BY. После выборов на крупных госпредприятиях из официальных профсоюзов выходят работники, некоторые из них переходят в независимые. А работники отдельных предприятий выступали за отставку не только Лукашенко, но и Орды, который был главой его инициативной группы (что вызывало недовольство тех, кто входит в официальный профсоюз). К примеру, на МТЗ в октябре сообщали , что с августа вышло чуть более 200 человек. «Такая же примерно обстановка у наших коллег на МАЗе, меньше немного на менее крупных предприятиях — до 100 доходит. Причины выхода работники указывают разные. Этот год, конечно, не похож на другие, он сложнее», — рассказывал председатель первичной профсоюзной организации МТЗ Станислав Шиманский изданию «Беларус-МТЗ Обозрение». При этом работники заводов, которые хотят создать независимый профсоюз, сталкиваются с проблемами, как в случае с БМЗ .

Говоря о том, как подобные нормы работают за границей, Александр Ярошук отмечает, что в «нормальных демократических странах никто никому не будет диктовать условий в том, что касается бизнеса».

— Это исключительное право работодателя и владельца бизнеса — принимать решение о том, как и на кого распространяется коллективный договор. И профсоюз, каким бы он влиятельным ни был, никогда не сможет поспособствовать принятию подобного решения и никогда не позволит себе диктовать дискриминационные нормы. Ни в России, ни в Украине ничего подобного тоже нет. Однажды я был на предприятии Siemens и разговаривал с его руководством о профсоюзах и о том, каким образом там ведется социальное партнерство. Там коллективный договор распространяется на всех работников, хотя в профсоюзе состоят около 70%. Позиция руководства была такой: во-первых, это справедливо, потому что все принимали участие в работе, а во-вторых, если мы ограничим действие коллективного договора членами профсоюза, то туда вступят и остальные 30% работников. Вот такая конкуренция между профсоюзом и нанимателем. Бизнес имеет право каким-то образом законно противодействовать профсоюзу и усилению его влияния. В нормальных странах это работает, в результате получаются высокие стандарты жизни, зарплат, социального диалога.

Александр Ярошук также вспоминает об указании Александра Лукашенко создать профсоюзы на частных предприятиях.

— Получается, что еще и в частном секторе будут насаждаться эти порядки по распространению коллективного договора только на членов профсоюза, — предполагает Александр Ярошук.