Французские хирурги первыми в мире провели трансплантацию обеих рук и плеч

Источник материала: Tut.by

Команда врачей больницы имени Эдуарда Эррио (Лион, Франция) под руководством ведущего хирурга Арама Газаряна несколько дней назад провела уникальную операцию: они трансплантировали обе руки и плечи 48-летнему гражданину Исландии Феликсу Гретарссону, пишет Naked Science со ссылкой на The Guardian .



Феликс Гретарссон после уникальной операции. Фото: FELIX GRETARSSON, HOSPICES CIVILS DE LYON

Мужчина потерял верхние конечности в январе 1998 года из-за инцидента на работе: скачок напряжения в 11 тысяч вольт обжег электрику руки, он упал с линии электропередачи на землю. В результате Гретарссон получил множественные переломы и внутренние повреждения, впал в кому на три месяца, во время которой хирурги приняли решение ампутировать ему руки.

После пережитого исландец перенес депрессию, начал принимать наркотики. Но спустя четыре года, по его словам, «настал день пробуждения» — и Гретарссон захотел изменить свою жизнь. О трансплантации он мечтал очень давно, однако на поиски подходящего донора ушло еще много лет.

Долгожданная операция продлилась более 14 часов: чтобы сократить время перехода от донора к реципиенту, в ней задействовали четыре хирургические бригады, всего — около 50 человек. Как отмечают СМИ, участвовали в том числе медики, ранее работавшие с профессором Жаном-Мишелем Дюбернаром, который в том самом 1998 году осуществил первую в мире успешную трансплантацию руки — и именно Дюбернар первым познакомился с Гретарссоном на конференции в Рейкьявике.

По словам Газаряна, им еще предстоит оценить подвижность пересаженных конечностей, но если Гретарссон сможет снова активно сгибать локти, то это изменит его жизнь. Сейчас пациент чувствует себя отлично и идет на поправку. «Не могу дождаться, чтобы начать вести новый образ жизни, — сказал он. — Впереди три года реабилитации, но я полон надежд и очень счастлив».

Почти год назад Naked Science писал о том, как вьетнамские врачи успешно пересадили мужчине новую кисть левой руки, которую ранее ампутировали у живого донора из-за начавшейся гангрены в области локтевого сустава.