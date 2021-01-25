Командир минского ОМОНа Балаба рассказал, как снимает стресс

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба очень любит заниматься спортом, так получается снять, рассказал он сам в эфире телеканала СТВ.

"Физические нагрузки где-то помогают при выполнении задач. Точно так же, как и большинству сотрудников, которые служат в подразделении", - отметил Балаба.

Он также поделился, в чем заключается деятельность ОМОН. По словам Балабы, это быть в постоянной боевой готовности.

Особо командир минского ОМОН подчеркнул актуальность подразделения.

"ОМОН готовится к выполнению задач с учетом меняющейся обстановки в мире – что происходит у нас, в соседних странах. Так диктует время. Время никогда не стоит на месте, и в ногу со временем шагает и развивается наше подразделение", - сказал он.

Массовые увольнения сотрудников ОМОН – фейки

По словам Балабы, в любой организации идет постоянное кадровое движение: кто-то уходит, а кто-то приходит. Он считает, что информация о массовом увольнении – фейки.

"На данный момент могу сказать только одно, что динамика комплектования подразделения даже лучше, что в прошлом и позапрошлом годах", - подчеркнул командир минского ОМОНа.