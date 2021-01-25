|
Прибавление! Кейт Миддлтон и принц Уильям приветствовали нового члена семьи
25.01.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поприветствовали нового члена семьи: в доме герцогов появился маленький щенок.
© REUTERS / TOLGA AKMEN
2020 год стал настоящим испытанием для королевской четы: пандемия, напряженная работа "на удаленке", локдаун, а также тяжелая утрата – герцоги потеряли любимого пса по кличке Лупо. В трогательной записи в Instagram Миддлтон назвала эту потерю душераздирающей для всей семьи.
Как сообщило издание Daily Express, Кейт Миддлтон и принца Уильяма можно поздравить с "прибавлением" в семье: королевская чета и их наследники получили в подарок собаку.
Нового питомца подарил родной брат Кейт Джеймс Миддлтон, который разводит собак вот уже 10 лет. Это восьмимесячный щенок черного кокер-спаниеля. По своей родословной он считается племянником покойного Лупо.
"Новый пес – само очарование, и вся семья от него просто в восторге", – рассказал источник издания.
Напомним, что в 2020 году также умерла предпоследняя собака Елизаветы II: у королевы
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданный и точно приятный подарок королевской чете преподнес родной брат герцогини - Джеймс и это привело в восторг всю семью Кембриджей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)