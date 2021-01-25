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Прибавление! Кейт Миддлтон и принц Уильям приветствовали нового члена семьи

25.01.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поприветствовали нового члена семьи: в доме герцогов появился маленький щенок. 

© REUTERS / TOLGA AKMEN
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2020 год стал настоящим испытанием для королевской четы: пандемия, напряженная работа "на удаленке", локдаун, а также тяжелая утрата – герцоги потеряли любимого пса по кличке Лупо. В трогательной записи в Instagram Миддлтон назвала эту потерю душераздирающей для всей семьи.

Как сообщило издание Daily Express, Кейт Миддлтон и принца Уильяма можно поздравить с "прибавлением" в семье: королевская чета и их наследники получили в подарок собаку. 

Нового питомца подарил родной брат Кейт Джеймс Миддлтон, который разводит собак вот уже 10 лет. Это восьмимесячный щенок черного кокер-спаниеля. По своей родословной он считается племянником покойного Лупо.

"Новый пес – само очарование, и вся семья от него просто в восторге", – рассказал источник издания.

Напомним, что в 2020 году также умерла предпоследняя собака Елизаветы II: у королевы остался один пес.

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Неожиданный и точно приятный подарок королевской чете преподнес родной брат герцогини - Джеймс и это привело в восторг всю семью Кембриджей.
 
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