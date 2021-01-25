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Троицкий: «Похоже на Беларусь — ждать пришлось недолго. Есть один большой минус по сравнению с соседями»

25.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский обозреватель считает, что власть утратила инициативу в стране.

Троицкий: «Похоже на Беларусь — ждать пришлось недолго. Есть один большой минус по сравнению с соседями»

— Об «остальном мире» и говорить нечего, и от бодрого и наглого наступления, как прошлым летом, вынуждено перешла к неуверенной обороне, — пишет Артемий Троицкий на Эхе Москвы. — Перед лицом потихоньку (а может быть, и стремительно) консолидирующегося на антипутинских позициях народа.

Это, действительно, похоже на Беларусь — ждать пришлось недолго. Есть один большой минус по сравнению с соседями: степень единения народа и градус неприятия диктатора там гораздо выше. (Но это дело времени). Возможно, есть и плюс — лукашенковская «вертикаль» твёрже, компактнее, менее коррумпирована, чем расхлябанная и раздираемая дрязгами путинская.

Так что вероятность раскола, или «свала» элит РФ мне представляется более реалистичной, чем в Беларуси. Другое дело, что качество этой «элиты» настолько удручающе низкое — и в человеческом, и в чисто профессиональном плане — что она и расколоться-то вряд ли сможет. Ни мозгов, ни духу не хватит.

А в народ российский, особенно молодых ребят и девчонок, я верю — образы субботнего противостояния внушают оптимизм!

 
 
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Российский обозреватель считает, что власть утратила инициативу в стране.
 
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