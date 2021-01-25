«Запотело забрало». Как петербургский полицейский просил прощения у женщины, которую ударил ногой в живот

Источник материала: Салiдарнасць

«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало», — сказал он. Но бил он ее с открытым забралом.





Вечером 24 января 2021 года в интернете распространилось видео, на котором полицейский, ударивший женщину ногой в живот в Санкт-Петербурге на протестной акции предыдущего дня, 23 января, извиняется перед ней.

— Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит, — говорит полицейский, вручая женщине букет цветов.

— Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С Богом, — отвечает она.

Вечером 23 января «Фонтанка» опубликовала видео, на котором на площади Восстания женщина пытается поговорить с полицейскими, ведущими задержанного. Один из них с размаху бьет ее ногой в живот, после чего она падает и ударяется головой об асфальт.

Позже стало известно, что пострадавшую зовут Маргарита Юдина, ей 54 года. С травмой головы ее доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. На видео хорошо видно, что в тот момент, когда полицейский бьет женщину, забрало шлема у него открыто.

Основатель проекта Readovka Алексей Костылев опубликовал у себя в телеграм-канале видео с площади Восстания с другого ракурса, на котором полицейский не выглядит дезориентированным.

На площади Восстания в Петербурге сотрудник ОМОН ударил женщину ногой в живот



Видео: «Фонтанка» pic.twitter.com/3KNHn3uWCs — Дождь (@tvrain) January 23, 2021

В кадре видео с извинениями не видно лица полицейского; как его зовут, не уточняется. Какие еще к нему санкции применили, кроме извинений — тоже неизвестно.

Накануне полиция и прокуратура начали проверки по факту инцидента. При этом еще утром 24 января в МВД заявляли, что за ночь не смогли установить личность своего сотрудника на видео.

— Это не заплыв на короткую дистанцию в бассейне. За ночь проверки не проводятся, — подчеркивали в ведомстве.

Примерно тогда же Mash опубликовал запись, на которой начальник питерского главка МВД Сергей Музыка извиняется перед Юдиной и обещает найти виновного в ее избиении.

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Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал у себя в твиттере, что руководство ведомства решило уволить сотрудника Росгвардии, который восхищался действиями своего коллеги, ударившего Юдину.

Телеграм-канал Readovka опознал в нем 20-летнего Валерия Зубовского. У себя в инстаграме тот опубликовал видео, в котором прокомментировал произошедшее с Юдиной так: «***** [Не нужно] стоять у нас на пути!». После новости о его увольнении Зубовский закрыл свой инстаграм-аккаунт.

О состоянии Юдиной в течение 24 января поступали противоречивые сведения. С утра Вадим Мануковский, главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда Юдина поступила после инцидента на площади Восстания, заявил телеграм-каналу «Подъем», что женщина чувствует себя «великолепно». Baza при этом утверждала, что Юдиной за ночь стало хуже и она находится в реанимации. Сам Мануковский позже отрицал, что говорил такое.

В самом НИИ скорой помощи РИА Новости подтвердили, что женщина находится в реанимации (при этом РИА пишет, что сотрудник полиции, «предположительно» ударивший женщину, «сделал выпад резиновой дубинкой» в ее сторону, хотя на видео хорошо видно, как он с размаху бьет ее ногой). Вечером Вадим Мануковский заявил РБК, что женщину выписывают.