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Разговорчики в сети: Путин не спешит становиться «президентом ОМОНа»

25.01.2021 09:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Разговорчики в сети: Путин не спешит становиться «президентом ОМОНа»
Фото из открытых источников
Белорусы сравнивают события в своей стране с протестами в России.

— Путин учитывает ошибки Лукашенко и не хочет быть «президентом ОМОНа». Именно поэтому руководство полицейское уже извинилось перед 54-летней женщиной которую сотрудник ударил ногой в живот. А сам этот сотрудник появился у неё в больнице с цветами, — пишет гродненский журналист Анджей Почобут. — В Беларуси такое поведение было бы недопустимо слабостью. Такое мышление и сделало из Лукашенко «президента ОМОНа». А быть «президентом ОМОНа» это значит быть политиком без будущего. Лишаться же своего политического будущего Путин не спешит.

Разговорчики в сети: Путин не спешит становиться «президентом ОМОНа»

— Цікава і, мабыць, характэрна, што ўчарашні дзвіж у Расіі не атрымаў фактычна ніякага водгуку ў самых нярускіх рэгіёнах гэтай краіны — рэспубліках Паўночнага Каўказа, Тыве, Калмыкіі... Там калі хто і выходзіў, то адзінкі ці ў крайнім выпадку дзясяткі, то-бок усё чыста сімвалічна. Выглядае, што, у адрозненне ад часоў перад распадам СССР, дэмакратычны рух у Расіі пакуль не змыкаецца з нацыянальным. Цікава, ці ўдзельнічалі мясцовыя нацыянальныя актывісты ў маршах у тых рэспубліках, дзе выступленні адбываліся і нават былі даволі масавыя? Ці гэта рух чыста рускі, і нацыяналы нічога добрага для сябе ад яго не чакаюць? — рассуждает историк Александр Пашкевич.

Разговорчики в сети: Путин не спешит становиться «президентом ОМОНа»

Журналист Дмитрий Галко сравнивает поведение российских и белорусских силовиков:

— Российская репрессивная система, кажется, немного умнее. К 54-летней Маргарите Юдиной, которую вчера **** ударил ногой в живот, после чего она попала в реанимацию, пришёл **** начальник, чтобы попросить прощения и сказать, что в отношении того **** ведётся расследование.


Разговорчики в сети: Путин не спешит становиться «президентом ОМОНа»

Из комментариев на форуме talks.by:

«Заканчивается эра бессменных правителей, что у нас, что в РФ. И это не может не радовать. Давно пора шагнуть из 19 века в 21».


«Слабенько совсем, надеюсь весной будет больше».


«Что там Соловьев со Скабеевой будут петь, как японцы планируют дальний восток захватить, друзья китайцы Сибирь, а Европейскую часть НАТО поделит. Хотя может ничего и не заметят, только в США и Украине все хорошо видно».


«Плохо пересиживать на посту президента».
 
 
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Быть «президентом ОМОНа» это значит быть политиком без будущего.
 
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